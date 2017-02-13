研究發現：男人比女人更易性焦慮
〔記者蘇福男／高雄報導〕說到性愛，男人總是口沫橫飛、頭頭是道，但根據樹德科技大學人類性學研究所博士生黃詠瑞一項性焦慮研究卻發現，男性比女性更容易性焦慮，林燕卿教授強調，性焦慮可說是性功能障礙出現之前的癥候，不是疾病，建議找醫師、諮商師解決問題，7、8成的性功能障礙即可迎刃而解。
樹德科大性學所今天舉行「性焦慮如何影響性刺激的視覺搜尋歷程」研究記者會，指導教授、性學所長林燕卿表示，由於性治療臨床發現，男人性焦慮比例比女人高，但大多是經由求診者口述，缺乏科學數據，因此由博士生黃詠瑞進行該項研究，希望能提供臨床治療參考。
研究將性焦慮區分為三種類型：「性溝通」、「色情、自慰以及個人性經驗」以及「接受或提供性資訊」，目的是分析個人性焦慮狀態與觀看性刺激圖片時的視覺搜尋歷程之間的關係。
第一階段的性焦慮調查收集了254位受試者（男性150位，女性104位），發現男性在性溝通以及面對個人的性經驗所產生的焦慮程度，均較女性明顯偏高，對性資訊的收發則無明顯差異，男性整體平均焦慮程度在47.8分，女性平均41.7分（滿分100，分數越高表示越焦慮），顯示男性不論對性的溝通、個人性經驗均有較高的焦慮感。
第二階段收集19位年滿20歲的異性戀受試者（男性15位，女性4位），先以量表評估其性焦慮嚴重程度，再透過眼球運動追蹤系統紀錄其觀看性刺激圖片的關注焦點、凝視時間及路徑。
結果顯示對性溝通的焦慮程度越高，在觀看具有明顯性器官的色情圖片時，越容易將注意力放在圖片角色的臉部表情，但在觀看無明顯性器官的軟性色情圖片及一般中性圖片時，則無此現象。
黃詠瑞指出，性焦慮可能跟過去生活經驗有關，例如不好的性經驗和錯誤的認知，他說，很多男人都認為性器官要夠長、性交時間要持久、要強，性伴侶才有滿意的性生活，因此在性溝通會有較高的性焦慮出現。
林燕卿表示，性焦慮問題男女大不同，男人的性焦慮多在陰莖大小、持久和勃起問題，擔心戰技不如人；女人的性焦慮則在身材，擔心身材不漂亮，因此會關燈做愛，甚至穿衣服做愛，也會擔心無法做出某些性愛姿勢而焦慮，更年期的女性更因賀爾蒙減少，導致性交時陰道疼痛，而幾乎不喜歡性愛。
林燕卿說，現在社會上有很多宅男，他們較欠缺社交經驗，連約會也不知如何開口，因為性經驗不太容易得到，因此約會完要做愛壓力很大，日本最近一項調查就發現，處男高達40%，跌破不少人的眼鏡。
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標題：研究發現：男人比女人更易性焦慮
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