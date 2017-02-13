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竹市南港賞鳥區 加值工程動工

新竹市府舉行南港賞鳥區生態景觀加值工程動土典禮，將打造五星級的賞鳥平台。（記者洪美秀攝）

2017-02-13  16:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕每年10月是新竹市候鳥通過季節，經常吸引大批愛鳥人士來觀看各種候鳥，新竹市府城銷處今天舉行南港賞鳥區生態景觀加值工程動土典禮，將打造五星級的賞鳥步道，預計8月底完工，屆時賞鳥人士及民眾將可觀看候鳥遷移的壯觀景象，更可欣賞到無敵海景及美麗夕照，讓南港賞鳥區成為北台灣最美的觀鳥區。

林智堅說，南港里是新竹市與苗栗縣交界的小漁村，更是自己從小長大的地方，上任2年多，一直希望為故鄉做建設，改變城市樣貌。而香山依山傍海，擁有蔚藍海景、美麗夕照和國際級的香山濕地，自然生態景觀豐富，但過去維護管理不當，導致17公里海岸線逐漸凋零，市府這2年來已投入3億5295萬元進行17公里海岸線的整理與再造，要重塑無敵海景風貌。

參與南港賞鳥區加值工程的建築師王柏仁說，景觀平台的設計會以保育角度出發，弱化建築物主體，凸顯環境景觀，不只設置具公共廁所功能的景觀平台，也會串聯原有「風車塔」，結合周遭植物、水塘以及海洋，讓建築物隱身在大自然中，預計8月底完工。

林智堅說，過去很多車友反映17公里海岸線終點站缺乏休憩場所，市府今年斥資1000萬元設置景觀平台，提供遊客休憩、賞鳥以及眺望海景，之後會再投入2500萬元進行「南港賞鳥公園幽徑景觀再造計劃」，要讓17公里海岸線再創觀光新景點。

林智堅說，除了產發處規劃的濕地賞蟹步道，南港賞鳥區也將成為可觀賞到水鳥齊飛的壯觀景像，還可在騎自行車後短暫休息，欣賞夕陽晚霞的美麗景色。

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  • 預計8月底完工，屆時將可看到水鳥齊飛的景像。（記者洪美秀攝）

    預計8月底完工，屆時將可看到水鳥齊飛的景像。（記者洪美秀攝）

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