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竹縣青農市集 18日竹北新瓦屋開幕

2017-02-13  16:26

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣青年農民聯誼會在農委會、縣政府及縣農會的協助下，積極拓展銷售據點及通路，預定18日起，每個週六正式在竹北新瓦屋推出青農市集，3月起並將擴大到新竹縣政府展售，方便更多鄉親採買在地青農生產的蔬果。

新竹縣青年農民聯誼會現有150名會員，今天在縣農會選出第3屆會長、女青農陳珊宇。

主持監交的縣長邱鏡淳，肯定卸任會長王長添致力拓展青農銷售管道，也期許接棒的陳珊宇再接再厲，縣府和農會將持續協助開發行銷通路，並向中央反應農村勞動力不足的問題，讓農業永續發展。

第2屆全國百大青農陳珊宇說，因父親長期吃有機蔬菜，燃起她對農業的興趣，她便向福田農場場主詹朱金，學習育苗、田間管理等技術，並從卅坪溫室開始實作，2014年9月在關西鎮成立「昀澤有機農場」。

青農市集過去曾在台積電、台北希望廣場等地，配合活動展售，陳珊宇表示，今年將規劃定期舉辦，預定18日起每個週六在新瓦屋後方草坪登場，同時將在集會堂開辦青農講堂，未來也會推動青年農民聯盟-產地旅行計劃，推廣食農教育，還有青農慈善關懷及青農研習課程等。

竹縣青年農民聯誼會今天也「秀」出自種無毒的蔬菜、水果，加上農會販售的優良魚、肉，料理健康火鍋，包括縣府農業處長邱世昌、縣農會總幹事溫碧誠等人，也出席參加。

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  • 新竹縣青年農民聯誼會今天選出第3屆會長、女青農陳珊宇（左三），主持監交的縣長邱鏡淳（左四）表示，將持續協助青農開發行銷通路。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣青年農民聯誼會今天選出第3屆會長、女青農陳珊宇（左三），主持監交的縣長邱鏡淳（左四）表示，將持續協助青農開發行銷通路。（記者廖雪茹攝）

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