只有今年！ 平地檳榔廢園補助開放申請

行政院農委會今年起將「平地檳榔」納入輔導轉作區域，農委會南區分署今天到屏東宣導，呼籲有意辦理廢園的農民，把握今年最後申請期限。（記者邱芷柔攝）

2017-02-13 16:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕行政院農委會今年起將「平地檳榔」納入輔導轉作區域，提供每公頃15萬元廢園補助，並針對部分經濟作物提供轉作種苗費補助，但該計畫僅限今年，有意辦理廢園的農民，要把握今年最後申請期限。

農糧署南區分署長姚志旺說，檳榔廢園補助計畫主要由衛福部菸捐分配於癌症防治經費支應，過去僅有「山坡地檳榔」轉作補助，但成效未顯著，今年特別把「平地檳榔」也納入補助中，除了每公頃15萬元的廢園補助外，轉作作物包括油茶、無患子、油柑、綠竹筍、茶、芒果、牛樟、新興柑桔、番石榴、短期經濟林（相思樹、楓香）及羅漢松等，每公頃還有5萬元種苗費補助。

姚志旺說，屏東縣檳榔種植面積達1萬2千多公頃，且大部分為平地檳榔園，佔全台檳榔26%，目前有業者提出優渥契作條件，是廢檳榔、轉作優質農產的契機。

在竹田鄉種植檳榔逾30年的農友林珍妹、賴麗明說，她們3分多地的檳榔園，現在1年約只能收2萬多元，近2年小部分轉作檸檬後，收益倍增，今年農委會把平地檳榔納入廢園補助，她們就打算把檳榔園全廢掉。

農糧署指出，申請廢園面積同筆土地或毗鄰多筆土地合計最小面積需為0.1公頃，農民可以選擇1次廢除或每年廢除全部面積的三分之一，全部廢除者核發補助費每公頃15萬元，分3年廢除者每年補助5萬元，且3年均需勘查。

有意願廢園轉作的農民，需攜帶申請人身分證、帳戶影本及最近3個月內土地登記簿謄本及地籍圖謄本，向土地所在地鄉（鎮、市、區）公所申辦，申辦日期到106年12月31日截止。