| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
去年除夕夜縱火釀6死4傷 逆子翁仁賢判處死刑
 首頁 > 生活

只有今年！ 平地檳榔廢園補助開放申請

行政院農委會今年起將「平地檳榔」納入輔導轉作區域，農委會南區分署今天到屏東宣導，呼籲有意辦理廢園的農民，把握今年最後申請期限。（記者邱芷柔攝）

2017-02-13  16:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕行政院農委會今年起將「平地檳榔」納入輔導轉作區域，提供每公頃15萬元廢園補助，並針對部分經濟作物提供轉作種苗費補助，但該計畫僅限今年，有意辦理廢園的農民，要把握今年最後申請期限。

農糧署南區分署長姚志旺說，檳榔廢園補助計畫主要由衛福部菸捐分配於癌症防治經費支應，過去僅有「山坡地檳榔」轉作補助，但成效未顯著，今年特別把「平地檳榔」也納入補助中，除了每公頃15萬元的廢園補助外，轉作作物包括油茶、無患子、油柑、綠竹筍、茶、芒果、牛樟、新興柑桔、番石榴、短期經濟林（相思樹、楓香）及羅漢松等，每公頃還有5萬元種苗費補助。

姚志旺說，屏東縣檳榔種植面積達1萬2千多公頃，且大部分為平地檳榔園，佔全台檳榔26%，目前有業者提出優渥契作條件，是廢檳榔、轉作優質農產的契機。

在竹田鄉種植檳榔逾30年的農友林珍妹、賴麗明說，她們3分多地的檳榔園，現在1年約只能收2萬多元，近2年小部分轉作檸檬後，收益倍增，今年農委會把平地檳榔納入廢園補助，她們就打算把檳榔園全廢掉。

農糧署指出，申請廢園面積同筆土地或毗鄰多筆土地合計最小面積需為0.1公頃，農民可以選擇1次廢除或每年廢除全部面積的三分之一，全部廢除者核發補助費每公頃15萬元，分3年廢除者每年補助5萬元，且3年均需勘查。

有意願廢園轉作的農民，需攜帶申請人身分證、帳戶影本及最近3個月內土地登記簿謄本及地籍圖謄本，向土地所在地鄉（鎮、市、區）公所申辦，申辦日期到106年12月31日截止。

廣告
  • 在竹田鄉種植檳榔逾30年的農友林珍妹（左）、賴麗明（右）說，今年農委會把平地檳榔納入廢園補助，她們就打算把檳榔園全廢掉。（記者邱芷柔攝）

    在竹田鄉種植檳榔逾30年的農友林珍妹（左）、賴麗明（右）說，今年農委會把平地檳榔納入廢園補助，她們就打算把檳榔園全廢掉。（記者邱芷柔攝）

  • 農糧署南區分署長姚志旺（左）說，屏東縣檳榔種植面積達1萬2千多公頃，且大部分為平地檳榔園，目前也有業者提出優渥契作條件，是廢檳榔的好契機。（記者邱芷柔攝）

    農糧署南區分署長姚志旺（左）說，屏東縣檳榔種植面積達1萬2千多公頃，且大部分為平地檳榔園，目前也有業者提出優渥契作條件，是廢檳榔的好契機。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 檳榔園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：只有今年！ 平地檳榔廢園補助開放申請


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.