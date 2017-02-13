禽流感頻傳 中市防疫上發條
2017-02-13 16:16
市府加強禽流感防護，杜絕疫病入侵，已加強家禽場訪視宣導及消毒。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕花蓮、台南禽場近日相繼傳出禽流感疫情，市長林佳龍今（13）日在市政會議說，因應禽流感疫情，中央已啟動一級應變工作，雖然目前台中市並無疫情，但市府已提前做好相關準備，持續強化禽場訪視消毒，加強取締違法屠宰情形。
農業局長王俊雄說，台中有242座家禽場，市府已即時掌握最新資訊並作預防整備方案，除加強家禽場、寵物鳥、家禽理貨場禽流感採樣監測、訪視消毒外，並完成人力、物資盤點；市府也定期與中央視訊會議，了解國內外疫情發展及擬定防疫作為，全力杜絕疫情。
台中市動保處指出，去年起已針對家禽場、寵物鳥繁殖場、寵物鳥店及家禽理貨場等主動監測2104件檢體，禽流感病毒檢驗均呈陰性；入冬後也加強家禽場訪視宣導及消毒，目前已完成964場次，亦未發現異常。家禽出現異常，養禽業者未通報，除撲殺不予補償外，另處5萬至100萬元罰款。
衛生局長呂宗學表示，目前H5N6禽流感病毒無人傳人病例，市府已請醫療院所提高警覺，主動詢問類流感患者旅遊史、禽鳥接觸史、職業別與群聚情形，民眾發生類流感症狀，應戴口罩儘速就醫，必要時給予流感抗病毒藥劑治療，降低疾病傳播及嚴重併發症風險。
衛生局強調，近日東部及南部禽場的禽鳥檢體陸續檢出H5N6禽流感病毒，目前禽傳人雖罕見，但仍須注意做好個人防護措施，因應228連假將至，提醒民眾前往疫區旅遊或自疫區返台時，均應落實呼吸道咳嗽禮節及手部衛生，以降低傳播風險。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 禽流感
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 一例一休薪資縮水 基層勞工哀鴻遍野
- 國3連環車禍！5車追撞4人傷 回堵10公里
- 被棄在零下20度戶外 狗狗用體溫保護他
- 《自由廣場》WHA？ 林濁水、吳樹民說…
- 《中英對照讀新聞》Love, sex and passion - in all their forms - have inspired a new sale collection at Sotheby’s in London. 愛、性與激情—以其所有形式—激發倫敦蘇富比新拍賣
- 志清大樓為國產 親民黨：救國團該還就要還
- 震怕了 歸仁受災戶抗議重建無期
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 鴨鵝不分、禽農隱匿／H5N6疫情失控 學者轟防疫慢半拍
- 登釘刀梯祈福 神明乩身「步步驚心」
- NBA》滿場球迷怒噓KD 格林：球迷就像前女友
- 英國奧斯卡揭曉 《樂來越愛你》勇奪5獎最大贏家
- 簡化第三代移民歸化程序 瑞士公投過關
- NBA》拓荒者好爽 網羅潛力長人後今年首輪還能選3個
- AKB48女偶像退團變窮 驚爆淪拍AV謀生計
- NBA》甜瓜總得分超越「惡漢」 率尼克擊退馬刺
- 黨魁選舉連署今起跑 郝質疑沒有黨員聯繫方式
- 川安又抱又牽手 日媒看傻
- 光鮮亮麗背後 演藝明星其實都過勞
- 崔舜華／口信
- 《瘋狂假面》22歲女星閃退 驚爆出家為神而活
- 美版大悶鍋 男星扮川普 紙媒當正牌
- 反擊川普言論 墨西哥人上街抗議
- 「跪中國、護年金」 台灣賦格一張圖諷吳斯懷
- 太冷躲隧道 街友慘遭自強號撞死
- 《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會
- 壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯
- 農漁會選舉染黑金 13區列高風險 全台307人列被告
- 新住民鼓吹挖洞 莎莎爆粗口
- NBA》與歐克利鬧翻後 尼克老闆向史普利威爾致敬
- 網傳淡水出現「開車門怪客」 真相是…
- YG大咖如雲再+1 高俊熙成李鐘碩師妹
- 文熙俊大喜好H.O.T 遊艇求婚逼哭昭燏
- 30天跨越7國！德國狂男從廈門開車回德國
- 葛萊美橫掃5獎 愛黛兒親口證實自己結婚了！
- 〈親子會客室〉美金3塊56分的價值
- 山佳火車站前違停鐵馬 公所將取締
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：禽流感頻傳 中市防疫上發條
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分