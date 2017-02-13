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斥資7800萬元 鶯歌八德路拓寬動土

2017-02-13  16:11

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市鶯歌八德路因路寬不足，往返桃園興豐路的車輛，常發生交通事故，新北市府今天舉辦動土典禮，將斥資7800萬元，將八德路由現況11公尺拓寬為15公尺，預計4個月後完工，讓車輛分流，行車更安全。

市長朱立倫表示，八德路為聯結鶯歌區及桃園市八德區東西向重要的聯絡道路，市府團隊歷經多次用地取得協調，終取得地方共識，除進行道路拓寬，工程也包括周邊排水改善。

議員蘇有仁指出，桃園興豐路銜接鶯歌八德路，從寬20公尺的4車道，縮減為11公尺的2線道，路幅突然縮減，造成車流壅塞、汽機車爭道，且有部分路段是陡彎，大卡車、貨車來往頻繁，經常發生車禍，此路是兩市的聯通道路，提升道路等級及安全標準有其必要性。

八德路拓寬工程全長520公尺，拓寬後為雙向、雙車道，並分為快、慢車道，工程經費約3000萬元，用地費約4800萬元，合計總經費為7800萬元，工程施作期間，將不定期實施交通管制。

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  • 鶯歌八德路只有11米，桃園興豐路卻有20米，形成交通瓶頸。（記者張安蕎攝）

    鶯歌八德路只有11米，桃園興豐路卻有20米，形成交通瓶頸。（記者張安蕎攝）

  • 桃園興豐路寬20公尺、為4線車道，寬敞不壅塞。（記者張安蕎攝）

    桃園興豐路寬20公尺、為4線車道，寬敞不壅塞。（記者張安蕎攝）

  • 鶯歌八德路部分路段是陡彎，大卡車、貨車來往頻繁，經常發生車禍。（記者張安蕎攝）

    鶯歌八德路部分路段是陡彎，大卡車、貨車來往頻繁，經常發生車禍。（記者張安蕎攝）

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