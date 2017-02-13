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請勿攀坐！台灣燈會主燈區全面站崗

台灣燈會花燈平台確認是遊客或坐或站在台上，導致不堪負荷坍陷。（記者廖淑玲翻攝）

2017-02-13  16:07

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會虎尾主燈區花燈展區燈王被燒毀、平台塌陷等狀況頻傳，主辦單位昨晚漏夜檢測所有燈區線路，今天起並在所有花燈展示平台旁增設保全人員及「請勿攀坐」標誌，呼籲所有遊客務必配合。

雖然燈會活動傳出不少狀況，今天園區未開放一大早就有許多民眾絡繹於途，由於園區內除了主燈鳳凰來儀，農村再生藝術燈區、廿鄉鎮燈區、百米藝閣農村風情燈區、海口風情燈區在白天也都很有看頭，遊客爭睹完全不減遊興。

面對虎尾主燈區自試營運以來，陸續發生變電箱爆炸、燈王起火及花燈平台坍陷，主辦單位昨晚漏夜全面檢修線路，並復原坍毀的平台，同時增設「有電勿近」、「請勿攀坐」等警示、禁止標誌，呼籲所有遊客務必配合，今天開園後該區仍吸引大批遊客參觀拍照。

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  • 塌陷的平台經漏夜修復，無損花燈展示。（記者廖淑玲攝）

    塌陷的平台經漏夜修復，無損花燈展示。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會主燈區全面加強保全人員站崗。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會主燈區全面加強保全人員站崗。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會虎尾主燈區花燈區增設「有電勿近」、「請勿攀坐」等警示、禁止標誌。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會虎尾主燈區花燈區增設「有電勿近」、「請勿攀坐」等警示、禁止標誌。（記者廖淑玲攝）

  • 主辦單位在花燈展示平台旁增設「請勿攀坐」標誌，呼籲所有遊客務必配合。（記者廖淑玲攝）

    主辦單位在花燈展示平台旁增設「請勿攀坐」標誌，呼籲所有遊客務必配合。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會工程人員全面檢修線路。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會工程人員全面檢修線路。（記者廖淑玲攝）

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