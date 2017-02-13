推廣防身課程 高雄長庚醫護架式十足
2017-02-13 16:04
醫護人員也上場練習，架式十足。（記者方志賢攝）
〔記者方志賢／高雄報導〕醫療暴力事件層出不窮，急診室醫護人員首當其衝，高雄長庚醫院與高雄縣醫師公會合作推廣合氣道及劍道防身課程，今邀請合氣道五段教練示範講解，醫護人員也上場練習，個個架式十足，連高長院長李炫昇也現學現賣，學得有模有樣。
高雄長庚今在醫院員工健康促進中心舉辦示範教學，由合氣道五段教練陳秋陽、劍道六段教練高維祥教導醫護人員簡單又能出奇制敵的防身術。
陳秋陽說，學習防身術最重要是保護自己，不一定要制伏對方，只要第一時間躲掉對方的攻擊，心情就能篤定面對，所以醫護人員遭到攻擊，先學會高舉雙手，擋開對方出拳，接著移動腳步，完成閃身動作。
高縣醫師公會常務理事，也是劍道六段教練高維祥也表示，民眾若遇到攻擊，可隨手拿起雨傘等尖銳物品防身，例如台北捷運鄭捷事件時，現場就有老伯伯以隨身的雨傘，躲過一劫，他建議民眾若遭到攻擊，用傘等尖銳物朝著對方的喉嚨，讓攻擊者不敢接近。
李炫昇說，為確保醫護人員安全，鼓勵醫護人員學習防身術，加強自身安全，更重要是希望大家鍛鍊身體，為更多病患服務。
高縣醫師公會理事長盧榮福指出，儘管「醫療法」加重對攻擊醫護人員者的刑責，但醫療暴力事件仍頻繁，因此與高雄長庚合作，共同開辦免費課程，教醫護人員學防身術。
高長與高縣醫師公會合辦的合氣道、劍道班，即日起接受報名，原高雄縣轄區醫護人員，在每週一下午4時30至6時，或週二、三、四、五上午6時30至7時30分，均可免費上課，洽詢電話07-5561765。
高長院長李炫昇也現學現賣，學得有模有樣。（記者方志賢攝）
高雄長庚與高雄縣醫師公會合作推廣防身課程，邀合氣道5段教練示範講解。（記者方志賢攝）
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