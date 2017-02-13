| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉縣染H5N6烏骨雞 從傳統市場私宰中流出 大巨蛋爭議未解 北檢首度傳喚林洲民
 首頁 > 生活

推廣防身課程 高雄長庚醫護架式十足

醫護人員也上場練習，架式十足。（記者方志賢攝）

2017-02-13  16:04

〔記者方志賢／高雄報導〕醫療暴力事件層出不窮，急診室醫護人員首當其衝，高雄長庚醫院與高雄縣醫師公會合作推廣合氣道及劍道防身課程，今邀請合氣道五段教練示範講解，醫護人員也上場練習，個個架式十足，連高長院長李炫昇也現學現賣，學得有模有樣。

高雄長庚今在醫院員工健康促進中心舉辦示範教學，由合氣道五段教練陳秋陽、劍道六段教練高維祥教導醫護人員簡單又能出奇制敵的防身術。

陳秋陽說，學習防身術最重要是保護自己，不一定要制伏對方，只要第一時間躲掉對方的攻擊，心情就能篤定面對，所以醫護人員遭到攻擊，先學會高舉雙手，擋開對方出拳，接著移動腳步，完成閃身動作。

高縣醫師公會常務理事，也是劍道六段教練高維祥也表示，民眾若遇到攻擊，可隨手拿起雨傘等尖銳物品防身，例如台北捷運鄭捷事件時，現場就有老伯伯以隨身的雨傘，躲過一劫，他建議民眾若遭到攻擊，用傘等尖銳物朝著對方的喉嚨，讓攻擊者不敢接近。

李炫昇說，為確保醫護人員安全，鼓勵醫護人員學習防身術，加強自身安全，更重要是希望大家鍛鍊身體，為更多病患服務。

高縣醫師公會理事長盧榮福指出，儘管「醫療法」加重對攻擊醫護人員者的刑責，但醫療暴力事件仍頻繁，因此與高雄長庚合作，共同開辦免費課程，教醫護人員學防身術。

高長與高縣醫師公會合辦的合氣道、劍道班，即日起接受報名，原高雄縣轄區醫護人員，在每週一下午4時30至6時，或週二、三、四、五上午6時30至7時30分，均可免費上課，洽詢電話07-5561765。

高長院長李炫昇也現學現賣，學得有模有樣。（記者方志賢攝）

高雄長庚與高雄縣醫師公會合作推廣防身課程，邀合氣道5段教練示範講解。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 架式十足 課程 防身
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：推廣防身課程 高雄長庚醫護架式十足


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.