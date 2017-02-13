農委會推動營養午餐新政策 新竹市準備好了！
農委會九月全面推動營養午餐四章一Q的新政策，新竹市率先試辦，已準備好了。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］農委會9月全面推動「四章一Q」政策，試辦縣市新竹市昨天率先啟用，農委會已承諾試辦期間經費由中央支應，新竹市長林智堅14日將和新上任的主委林聰賢到三民國小，了解學校午餐辦理情形，市府強調已與供應廠商溝通，避免出現價差及供貨不足情形。
新竹市府教育處體健科表示，「四章一Q政策」是指學校午餐採用具CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、TAP產銷履歷等四標章，並以QR Code追溯系統的國產生鮮食材。
新竹市有44所學校、4.6萬名學生，市府在未試辦「四章一Q」前，已與團膳業者簽訂，明確要求蔬菜品質必須具備CAS、吉園圃、產銷履歷農產品標章，且至少提供農藥殘留檢驗合格證明，3家業者都已取得生產追溯QRcode。
市長林智堅對主委林聰賢明天要來視察學校午餐辦理狀況，及四章一Q政策推動情形，強調竹市已做好準備，絕對會為學生的營養午餐食材嚴格把關。
教育處體健科表示，市府每年補助近3億元午餐費用，目前有16名營養師，透過專業監督管理、建置午餐登錄系統與家長參與監督機制，讓「午餐資訊透明」。去年也配合學校衛生法，實施學校午餐採用非基改食材政策，獲教育部國教署104學年度校園午餐輔導訪視績優縣市。 再者，市府也透過食育方舟、食物森林等食農教育方案，「從土地到餐桌」，培養孩子選擇食材的能力與正確的飲食習慣，對於四章一Q政策，也會與農委會合作推動。
不過，對於可能產生供貨不穩定及價差等問題，教育處已與學校營養師、團膳供應廠商召開協調會，農委會已允諾協助試辦期間完備食材，並輔導農民就地取得生產履歷追溯（QRcode）或標章認證的費用，相信能駕輕就熟。
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