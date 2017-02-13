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嘉縣染H5N6烏骨雞 從傳統市場私宰中流出 大巨蛋爭議未解 北檢首度傳喚林洲民
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嘉縣染H5N6烏骨雞 從傳統市場私宰中流出

根據嘉義縣府農業處調查，私宰烏骨雞來源是朴子市一處養雞場。（圖由嘉義縣政府提供）

2017-02-13  15:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天傳出私宰烏骨雞被驗出有禽流感H5N6，據了解，嘉義縣政府2月10日到民雄鄉一處傳統市場查獲10餘隻私宰烏骨雞，烏骨雞外觀正常，嘉義縣家畜疾病防治所取樣送驗，今天中午通知有禽流感H5N6。

根據嘉義縣府農業處調查，私宰烏骨雞來源是朴子市一處養雞場，養雞場有畜牧場登記，並沒有通報大量異常死亡，原統計飼養有2千餘隻，目前有1千餘隻；由於該養雞場附近是密集養殖區，家畜所正進行調查管理中。

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  • 嘉義縣今天傳出私宰烏骨雞被驗出有禽流感H5N6。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣今天傳出私宰烏骨雞被驗出有禽流感H5N6。（圖由嘉義縣政府提供）

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