中市老二媽省親 印製成書作補充教材

2017-02-13 15:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市南屯的萬和宮老二媽每3年會返西屯省親遶境，過去老二媽一年都會省親一次，但每一次返回總是下雨，神轎也不肯進宮，因此改為3年一次，西屯公所為留傳此一故事，印製「老二媽西屯省親故事」，送給學校做為補充教材。

西屯公所區長何國裕表示，為了讓更多的年輕人知道此一故事，特印製「老二媽西屯省親的故事」本，送給西屯各國中小，作為補充教材，未來會進行改版，將可贈送給民眾，民眾若對此一故事有興趣，可上西屯公所網頁。

民眾都知道台中大甲鎮瀾宮媽祖，但南屯萬和宮老二媽、聖二媽每3年回西屯省親則是西屯與南屯區地方上的盛事，有很多人並不知道，而此一省親活動已傳承200多年、每3年一次。民間所認識的媽祖在得道成仙前叫林默娘，但萬和宮老二媽卻姓廖，相當特殊。

清朝嘉慶8年、西元1803年間，萬和宮增塑「老二媽」神像，舉行開光點眼儀式；當天一位販賣針線女紅的商人，從外地經過萬和宮時，遇見家住西屯大魚池、名叫廖品娘的少女；商人受託轉告她的父母，家門前的桂花樹下有兩枚龍銀可取出使用，請父母不要傷心難過，廖女父母聞訊趕到女兒房間，發現愛女已經氣絕。

之後，親人因思女心切，到萬和宮探視，見神像老二媽留下淚珠，當地人確信廖品娘已化身為萬和宮的老二媽。西屯廖家後代更尊稱老二媽為「姑婆」，每年農曆3月迎老二媽回西屯省親。

據傳，老二媽返回時總是下雨，神轎也不肯進宮，讓犁頭店信徒頗為傷神，因此將每1年省親改為3年回一次西屯，停留時間也縮為一夜。由於最後遶境路線擴及西屯全區，增請萬和宮「聖二媽」共襄盛舉，因而分為兩條遶境路線。

而此一3年一次的萬和宮老二媽、聖二媽回娘家省親遶境，相當具有特色與歷史意義，已成為台中市的無形文化資產。