北市老旅館翻新改造 住房率提升

2017-02-13 15:40

〔記者陳紜甄／台北報導〕中國客不來，旅館哀哀叫！位於北投的老字號熱海大飯店，主要以接待團客為主，其中以中國團客比例佔多數。然而，近年因中國客減少，熱海大飯店面臨危機，因此去年參加北市觀傳局推出的「推動台北市旅館升級輔導計畫」，重新「變身改造」旅館。今日觀傳局舉辦成果發表會，原本燈光昏黃、陳設過時的熱海大飯店，煥然一新，改造後的房間，吸引不少自由行散客，住房率增加15％。

觀傳局表示，推動台北市旅館升級輔導計畫，共有60家旅館參與，其中熱海大飯店、東皇大飯店、瑪奇商務旅店、東龍大飯店、函舍旅館與北門旅社等6家最為踴躍。該計劃「軟硬兼施」改造旅館。軟體面，協助旅館連結國際訂房平台、架設官方網站、展開數位行銷；硬體面，則是協助旅館將預算花在刀口，改善硬體設施。

位於北投的東皇大飯店目前已傳承至第3代經營。董事長吳相羅表示，民眾仍將北投定位為「泡湯」，每年冬季時，東皇大飯店生意都很好，但淡季生意慘淡，住房數僅有4、5間。吳相羅表示，經過觀光傳播局協助官網架設及導入特色行銷規劃，並使用國際訂房網站，相較於去年同期住房率已提升達4成，來客數亦持續增加。

位於北投的熱海大飯店，1972年開幕至今，飯店內房間與設施皆老舊過時。因此，熱海大飯店去年下半年先針對3樓房間進行裝修改造為「金屬風」，特色時尚，民眾參觀時羨慕表示，也想把我的房間打造成這樣！熱海大飯店表示，改造後的房間，吸引不少自由行散客，住房率增加15％。