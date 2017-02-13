| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉縣染H5N6烏骨雞 從傳統市場私宰中流出 大巨蛋爭議未解 北檢首度傳喚林洲民
 首頁 > 生活

北市老旅館翻新改造 住房率提升

2017-02-13  15:40

〔記者陳紜甄／台北報導〕中國客不來，旅館哀哀叫！位於北投的老字號熱海大飯店，主要以接待團客為主，其中以中國團客比例佔多數。然而，近年因中國客減少，熱海大飯店面臨危機，因此去年參加北市觀傳局推出的「推動台北市旅館升級輔導計畫」，重新「變身改造」旅館。今日觀傳局舉辦成果發表會，原本燈光昏黃、陳設過時的熱海大飯店，煥然一新，改造後的房間，吸引不少自由行散客，住房率增加15％。

觀傳局表示，推動台北市旅館升級輔導計畫，共有60家旅館參與，其中熱海大飯店、東皇大飯店、瑪奇商務旅店、東龍大飯店、函舍旅館與北門旅社等6家最為踴躍。該計劃「軟硬兼施」改造旅館。軟體面，協助旅館連結國際訂房平台、架設官方網站、展開數位行銷；硬體面，則是協助旅館將預算花在刀口，改善硬體設施。

位於北投的東皇大飯店目前已傳承至第3代經營。董事長吳相羅表示，民眾仍將北投定位為「泡湯」，每年冬季時，東皇大飯店生意都很好，但淡季生意慘淡，住房數僅有4、5間。吳相羅表示，經過觀光傳播局協助官網架設及導入特色行銷規劃，並使用國際訂房網站，相較於去年同期住房率已提升達4成，來客數亦持續增加。

位於北投的熱海大飯店，1972年開幕至今，飯店內房間與設施皆老舊過時。因此，熱海大飯店去年下半年先針對3樓房間進行裝修改造為「金屬風」，特色時尚，民眾參觀時羨慕表示，也想把我的房間打造成這樣！熱海大飯店表示，改造後的房間，吸引不少自由行散客，住房率增加15％。

廣告
  • 熱海大飯店改造後。（記者陳紜甄攝）

    熱海大飯店改造後。（記者陳紜甄攝）

  • 熱海大飯店改造後。（記者陳紜甄攝）

    熱海大飯店改造後。（記者陳紜甄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：北市老旅館翻新改造 住房率提升


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.