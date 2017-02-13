今年學測違規達281件 考生沒確認答案卡被扣分

大考中心副主任沈青嵩（右）13日主持今年學測考試委員會，審議考生違規事項與後續懲處。（記者廖振輝攝）

2017-02-13 15:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心統計，今年學測共有281件考生違規事件，比去年減少50件，其中大多數的違規事件，仍集中在應試中手機或手表發出聲響，或是隨身攜帶行動通訊裝置，以及考試結束鈴響後仍繼續作答等。

其中，有考生因睡覺流口水而污損答案卡，或是不慎撕毀答案卷的一角，被依規定而扣減1級分；另外還有1名考生考試期間一度站起來要交卷，後來又馬上坐下，被監試人員視為離座，制止作答，但考生不聽，也被提報到考試委員會上討論違規，委員會中一度對於「離座」定義進行爭辯，有委員認為是要雙臀離開椅子就算，也有人認為要離開交卷的動作才算，後來認為為維持考場秩序，並尊重現場監視人員意見，決定維持扣1級分處分。

另外，今年共有17件考生申訴案，其中有考生堅持「小米手環」不具通訊功能，但大考中心認定，簡章明訂不可有藍芽功能的穿戴式裝置，依規定仍扣減該生該科2級分。甚至還有2名連號的考生，因監試老師發錯試題卷跟答案卡，但2人都沒自己再次檢查准考證號碼，大考中心考試委員會表示，過去也曾發生過，監試人員也在現場宣讀要求考生注意自己的答案卷、答案卡是否與准考證一致，最後2人還是依規定，皆扣該科1級分。

而學測答案公布後，也收到125件來函，分別針對國文科13題、英文9題、數學6題、社會21題、自然18題等，對試題或參考答案提出意見。

大考中心提醒，今年學測成績將在16日寄發，考生收到後若對成績有疑義，記得在17日上午9點到21日下午5點的期限內提出複查，需使用成績通知單上的「考生申請複查成績密碼」，到大考中心網站申請。