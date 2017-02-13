今年學測違規達281件 考生沒確認答案卡被扣分
2017-02-13 15:34
大考中心副主任沈青嵩（右）13日主持今年學測考試委員會，審議考生違規事項與後續懲處。（記者廖振輝攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心統計，今年學測共有281件考生違規事件，比去年減少50件，其中大多數的違規事件，仍集中在應試中手機或手表發出聲響，或是隨身攜帶行動通訊裝置，以及考試結束鈴響後仍繼續作答等。
其中，有考生因睡覺流口水而污損答案卡，或是不慎撕毀答案卷的一角，被依規定而扣減1級分；另外還有1名考生考試期間一度站起來要交卷，後來又馬上坐下，被監試人員視為離座，制止作答，但考生不聽，也被提報到考試委員會上討論違規，委員會中一度對於「離座」定義進行爭辯，有委員認為是要雙臀離開椅子就算，也有人認為要離開交卷的動作才算，後來認為為維持考場秩序，並尊重現場監視人員意見，決定維持扣1級分處分。
另外，今年共有17件考生申訴案，其中有考生堅持「小米手環」不具通訊功能，但大考中心認定，簡章明訂不可有藍芽功能的穿戴式裝置，依規定仍扣減該生該科2級分。甚至還有2名連號的考生，因監試老師發錯試題卷跟答案卡，但2人都沒自己再次檢查准考證號碼，大考中心考試委員會表示，過去也曾發生過，監試人員也在現場宣讀要求考生注意自己的答案卷、答案卡是否與准考證一致，最後2人還是依規定，皆扣該科1級分。
而學測答案公布後，也收到125件來函，分別針對國文科13題、英文9題、數學6題、社會21題、自然18題等，對試題或參考答案提出意見。
大考中心提醒，今年學測成績將在16日寄發，考生收到後若對成績有疑義，記得在17日上午9點到21日下午5點的期限內提出複查，需使用成績通知單上的「考生申請複查成績密碼」，到大考中心網站申請。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 週一晚上學！北市4校今起試辦延後到校
- 女子久咳未癒 食鹽水洗肺洗出10公升「牛奶」
- 地震預警？苓興宮主神「外宿」引話題
- 4個核廢料處置場？環團：應該先立法不應先選址
- 告別冬天！未來1、2週春暖花開好天氣
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- NBA》甜瓜總得分超越「惡漢」 率尼克擊退馬刺
- 周湯豪嘴甜會女友 雀斑小姐鬼鬼歸類好友
- 威力彩連槓27期 今晚頭獎衝上9.5億元
- 金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
- 4名台灣遊客自駕遊九州發生車禍 1死2傷
- 農漁會選舉將登場 士林檢警宣誓查賄決心
- 哈金銳筆 剖析中國錢權掌控媒體
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 官學推數位印花 培訓科技紡織專才月入10萬
- 崔舜華／口信
- 馬英九、北高行阻討黨產 顧立雄痛批「丐幫俠義」
- 被爆《歌手》台下吻Summer 蕭敬騰感情壓不住！
- HBL》南山驚險晉4 教頭不捨掉淚
- 〈熱門族群〉董監改選題材當道 造紙類股越燒越旺
- 〈熱門族群〉群創去年Q4大賺百億 友達也不遜色
- 小賈批過時肯伊不爽「白化」 放鳥葛萊美
- 水庫洩洪道即將失效 加州緊急撤離下游居民
- 《自由廣場》給國營事業董事長的一封信
- 體育署火災疏散職員 及時撲滅無人傷亡
- 鬼鬼衰遭路人嗆排隊站太遠 她這招回擊
- 場外比舞「嬌」點 Lamigirls大勝
- 高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道
- 太孤單？ 女子在臉書頻頻放閃 男友竟是P上去的
- ＜品牌故事＞45人小公司 讓美商奇異也跟進
- 鏗鏘集》蔣公嘉言與柱婆真言
- 我禽流感病毒複雜 變異可能性高
- 張善政不想被問政治 擋箭牌是這個…
- 農會選舉太激烈 草屯農會有人跟蹤、闖宅又拍照
- 北韓射飛彈 川普：美國100％挺日本
- 落枕沒先發 余德龍代打助破蛋
- NBA》表弟跨下被偷桃 鵜鶘新秀惡意犯規被驅逐（影音）
- 民進黨確定開除黨籍 童仲彥：虛心接受
- 〈徵文啟事〉另一半你嘛幫幫忙
- 《自由廣場》美豬美珠？ 國民黨秀下限！
- （北市）萬大線5度動土 柯第2次參加
- 女大生援交被拍裸照 慘淪性奴
- HBL》雙山冠軍前哨戰 南山全勝晉級
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：今年學測違規達281件 考生沒確認答案卡被扣分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分