龍潭高原里設火力發電機組 台電規劃惹反彈

桃園市議員徐玉樹（中）率居民抗議台電公司要設置天然氣發電機組。（記者周敏鴻攝）

2017-02-13 15:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計民國112年運轉。桃園市議員徐玉樹上午率居民拉白布條抗議，他說，空氣污染等疑慮未能解決前，堅決反對設置天然氣發電機組。

「高原燃氣複循環發電計畫」規劃利用龍潭超高壓變電所內的16公頃空地，設置裝置容量為120萬千瓦的高效率燃氣複循環機組，包括2部氣渦輪發電機配1部汽輪發電機，台電公司人員說，朝「非核家園」努力的過程中，天然氣發電是對環境污染最少的選擇，營運後也會有完善的環境監測等配套措施，將會持續與居民溝通，讓計畫順利推動。

徐玉樹與高原里長黃玉琴上午率同居民，前往龍潭超高壓變電所前抗議，徐玉樹說，天然氣發電時，會產生二氧化碳、懸浮粒子等污染物，雖較石油與燃煤發電的污染少，但也不是零排放，勢必衝擊周邊環境。他將號召居民成立「反對山坡地保育區興建火力發電廠自救會」持續抗爭，直到台電公司另覓他地成立火力發電廠為止。

黃玉琴說，龍潭區的稻田、茶園有數百公頃，龍潭超高壓變電所周邊除有許多有機菜園，高原社區更積極在下店仔埤塘推動浮島種植蔬菜，一旦台電公司在龍潭超高壓變電所進行火力發電，未來只要是龍潭生產的蔬菜，恐怕消費者連買都不敢買，將全面摧毀好不容易才發展有成的龍潭農業。