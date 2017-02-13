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服務身障者 台灣燈會增1000個專用停車位

2017-02-13  15:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會為進一步提供身心障礙者友善賞燈環境，在P4停車場增設專用停車區，專供身心障不便者停放，車位數約1000個，身心障礙者持相關證明進入管制區，相關路線為清雲路-建成路-P4專用停車場，停車後5分鐘即可到燈區。

台灣燈會附近規劃有6處停車場，為服務身心障礙行動不便者，每個停車場皆規劃有專屬車位，另為體諒身心障礙者及行動不便者，雲林縣府於燈區備有復康巴士隨時協助接送身心障礙行動不便者，服務專線05-5523612，有專人隨時接線，亦揭示於標示牌上。

接近停車場之服務台3、5、6、7、14、15提供輪椅、嬰幼兒推車借用服務，及電動輪椅充電服務，身心障礙者如有需求，各停車場交通服務志工及工作人員會隨時主動協助。

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  • 身心障礙者專用停車位位置圖。（記者詹士弘翻攝）

    身心障礙者專用停車位位置圖。（記者詹士弘翻攝）

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標題：服務身障者 台灣燈會增1000個專用停車位


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