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戴項鍊的事業線超誘人 鏡頭拉遠卻讓人崩潰

項鍊的秘密。（擷取自爆料公社）

2017-02-13  15:35

〔即時新聞／綜合報導〕不少網路上販賣首飾配件的賣家，為了節省開銷，會自己當起模特兒，拍照供買家參考，但你認為這些照片都是真的嗎？有網友近日在爆料公社中上傳一張項鍊業者拍攝項鍊廣告照的照片，看過照片的網友無不哈哈大笑！

一名蔡姓網友在爆料公社上傳一張照片表示「網路賣東西競爭大，照片沒賣點很難吸引人，只好借一下兒子囉」，只見照片左邊，一顆鑲著紅色寶石的項鍊懸掛在一名身材姣好的模特兒胸前，傲人的胸圍襯托著項鍊不禁讓人再多看幾眼。

但看到照片右邊，只見一位小朋友被爸爸媽媽拖下褲子，露出白拋拋幼咪咪的小屁股，爸爸掀起小朋友的衣服固定著，再拿起項鍊放在小朋友的股溝旁，由媽媽調整角度拍攝照片，原來那傲人的乳溝竟是小朋友的股溝！

貼文一出隨即吸引網友廣大迴響，有網友表示「看了都硬了...我是說拳頭」、「褲子都脫了你讓我看這個？」「這應該不在台灣」、「真的是很有淺力的事業股~比事業線更有錢途了!」「果然是照騙！」

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