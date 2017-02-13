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搭小黃驚見「支援打架」 網友：司機大哥94狂！

2017-02-13  16:29

〔即時新聞／綜合報導〕計程車司機染黑？一名女網友在臉書《爆笑公社》中貼出一張照片指出，搭計程車時竟發現車上的螢幕上出現「支援打架13 龍崗站桃園縣平鎮市（龍崗站內，平東路與新華北路口）打架」，這段話也不禁讓該網友想問，難道司機平常「有在兼職」嗎？

不少網友看到照片後紛紛留言表示，「司機大哥94（就是）狂」、「糟了！是世界奇觀」、「社會在走，支援要有」、「假日總是會開些破任務、拿獎勵的時候」、「快打司機？」。而原PO隨後也說，因為看見螢幕出現這麼一段話，讓她覺得有些搞笑，所以貼上網與大家分享。

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  • 網友搭小黃時，竟在車上銀幕發現「支援打架」的訊息，讓她想問司機平常「有在兼職」嗎？（圖取自爆笑公社）

    網友搭小黃時，竟在車上銀幕發現「支援打架」的訊息，讓她想問司機平常「有在兼職」嗎？（圖取自爆笑公社）

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相關關鍵字： 《爆笑公社》 司機大哥94狂 支援打架 計程車
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標題：搭小黃驚見「支援打架」 網友：司機大哥94狂！


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