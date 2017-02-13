天冷心裡卻很溫暖！大男孩煮湯圓分送街友

元宵節當天有幾位大男孩煮湯圓，分送給街友享用。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

2017-02-13 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕數名大男孩在前天元宵節頂著冰冷的寒風，煮湯圓分送給街友享用，被轉載到「爆料公社」臉書粉絲頁後受到熱烈迴響，網友直呼「社會因你們而溫暖！」

有網友昨日於「爆料公社」PO文指出，也許需要被關懷的人（指街友），只要一聲元宵節快樂就能感受到溫暖，這群大男孩則在地下道前的路邊煮起湯圓，讓街友能夠度過一個溫熱的元宵節。

其他網友看到照片後紛紛按讚，有人直說「天再冷有你們都溫暖起來了」；某些網友也提醒在做善事時，大男孩們也要注意自己的保暖，不要遭受風寒了；有人則感嘆現在這種年輕人不多見了，他們可以說是青少年中很好的榜様。