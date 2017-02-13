首辦駕照「特考」 成功鎮機車族可就近報考

立委劉櫂豪（左）到東海岸拜年，也向機車族宣傳成功鎮可考駕照的訊息。（記者黃明堂攝）

2017-02-13 15:00

［記者黃明堂／台東報導］台東東海岸的機車族要考駕照，都要遠到台東市的監理站赴考，為減輕鄉親舟車勞頓的辛苦，立委劉櫂豪向公路總局爭取，於2月23日在成功鎮辦理機車考照，報名至本週三（15日）截止。

劉櫂豪表示，東海岸狹長，以往海線的鄉親要考機車駕照都要跋涉到市區監理站，因此特別要求監理站到成功鎮辦理考照服務，以照顧更多成功、長濱地區的鄉親朋友。筆試地點在成功鎮原住民文物館，路考地點在成功鎮海濱公園。

欲參加機車考照之鄉親完成體檢後，攜帶體檢表、身分證正本、1吋相片2張、250元報名費至成功鎮公所服務台報名，不受理考試當日報名。