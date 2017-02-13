雙胞胎早產姊妹騎車環島 完成難忘的寒假作業
2017-02-13 14:50
鄭米雅、鄭雅心全家完成環島作業。（圖由鄭家提供）
〔記者黃旭磊／高雄報導〕國小雙胞胎姊妹騎車環島13天，一家4口完成難忘寒假作業。
高雄市鳥松國小五年級學生鄭米雅、鄭雅心雙胞姐妹，今年寒假在父親鄭政昇、母親林穗君陪伴下騎單環島13天，每天騎80公里完成1050公里環台路程，旅途騎過東部蘇花公路，也曾夜騎摔車，姊妹騎回高雄後開心表示，原來台灣最美麗的風景不在書本，都在腦海中。
姊妹為7個半月及8個多月早產兒，從小從事戶外活動鍛鍊體力，這趟旅程從鳥松國小出發，往屏東、墾丁北上花東，逆時鐘方式環台，出發第2天就摔車受傷。
鄭米雅說，為趕路需要夜騎，視線不佳與爸爸鄭政昇摔車受傷，但爬起來擦乾淚再騎，「每當想停下休息，就想起爸媽說要永不放棄」。
除了摔車，媽媽林穗君因膝蓋不好，一度想要搭火車回家，姊妹體恤說，「我們帶媽媽的安全帽騎完，就像全家人在一起」，林穗君激動忍住淚水，打起精神再次向前。
林穗君說，自己膝蓋不好，平常多游泳練體力，為實現全家夢想，半年前跟孩子騎車，全家有同心努力目標，「親子間行前討論行程，多了話題，過程遇到上坡、下坡、摔車、破胎等狀況，共同克服困難挑戰，真是最難忘的寒假作業」。
姊妹去年11月曾完成全國第一屆環大鵬灣獨輪車馬拉松賽，為加強環島體能，全家人從半年前循序練習，利用假日騎車，訂下一天騎80公里目標。
姊妹環島後，本月10日與外公外婆接受高雄市教育局家庭教育中心主任沈素甜鼓勵。鳥松國小校長文惠慧說，姊妹熱愛戶外運動，參加學校獨輪車社團，並曾在校慶表演，旅途中認識志同道合騎士朋友及民宿主人，深刻感受到台灣最美麗的風景、最善良的人。
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