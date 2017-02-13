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台日武藝才藝交流大會師 學術探討南宗少林八段錦

南宗少林第八代掌門人呂松吉（左）帶領女弟子林緯萱（右）示範少林拳法。（記者歐素美攝）

2017-02-13  14:36

〔記者歐素美／台中報導〕琉球讀谷文化藝能團訪台文化交流，本月15日將在豐原媽祖廟前與台灣武林高手展開武藝及才藝交流表演，並學術探討「南宗少林八段錦」。南宗少林第八代掌門人呂松吉，也是豐原百年老店老雪花齋的傳人，他表示，八段錦是南少林的基本功，是武功之母，易學而不易到位，目前坊間的八段錦版本不同，多數未達精髓。

由小林流妙武館空手道老師比嘉正春帶領的30位團員，本月15日上午將從豐原區五都飯店前出發踩街，沿途行經三民路、仁愛路、中正路，抵達慈濟宮，隨後將在媽祖廟前廣場與台灣各地約60位武術好手進行文化交流活動，南宗少林俗派第八代掌門呂松吉也將壓陣表演，下午則移師石岡區桂梅莊「南宗少林本山道場」進行八段錦的學術探討，由呂松吉的女弟子林緯萱示範「南宗少林八段錦」。

呂松吉說，琉球小林流是兩、三百年前從福建南少林體系傳過去的支系，經長時間蛻變而獨樹一格，基本的源頭都和這邊很接近，八段錦風行很廣，幾乎全世界有華人的地方都有八段錦，外面版本很多，八段錦其實是屬於佛教的東西，將古印度「哈達瑜珈」運動功法精簡成屬於中國式的生活方式，站一個點就可以做八個動作，是「健身運勁」的功法，宋朝後慢慢流傳到民間。

呂松吉強調，正宗的八段錦應按照次序且屬性不能顛倒，才能真正做到強身健體，主要是肢體要做到最大幅度的擴張，把關節拉開，呼吸吐納要做好，透過呼吸產生內部張力，順著肢體的動作去推，達到內臟按摩的作用。

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  • 南宗少林第八代掌門人呂松吉，手握著南少林師傳掌門棍，他說，該已有數百年歷史。（記者歐素美攝）

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  • 呂松吉示範練鷹爪功要先練砂桶，再練珠袋，珠袋內裝著許多小石子，以訓練指間的撞擊扣抓力量。（記者歐素美攝）

    呂松吉示範練鷹爪功要先練砂桶，再練珠袋，珠袋內裝著許多小石子，以訓練指間的撞擊扣抓力量。（記者歐素美攝）

  • 呂松吉示範練鷹爪功要先練習的砂桶，又稱豆子桶，內裝許多黑豆，以訓練手部的力量。（記者歐素美攝）

    呂松吉示範練鷹爪功要先練習的砂桶，又稱豆子桶，內裝許多黑豆，以訓練手部的力量。（記者歐素美攝）

  • 呂松吉不僅會武術、會做糕餅，還擅長揚琴，能文能武。（記者歐素美攝）

    呂松吉不僅會武術、會做糕餅，還擅長揚琴，能文能武。（記者歐素美攝）

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