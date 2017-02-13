禽流感拉警報 南市將邀學專家檢視禽場防疫SOP

全國禽流感疫情緊張，台南市長賴清德中午視察柳營一處禽場。（記者王涵平攝）

2017-02-13 14:40

〔記者王涵平／台南報導〕全國禽流感疫情緊張，台南市長賴清德中午視察柳營一處禽場時指出，將邀嘉義大學、屏東科大等學者專家檢視南市每處禽場的防疫SOP是否符合規定，並提高檢體採樣標準。

賴清德在柳營太康里葆南牧場聽取動保處疫情簡報後，詳細詢問牧場各項防疫措施，業者表示，目前飼養約7萬隻蛋雞，為非開放式禽舍，飼料桶位於道路旁，盡量避免飼料車等外來車輛進出禽場，人員進出也需經過噴霧式水簾等消毒設施。

賴清德指出，只要依照生物安全標準作業程序SOP進行飼養與防疫，就可防止禽流感進入禽場，因此除邀學者專家協助檢視禽場防疫工作，也增加禽場監測密度與範圍，加強案例場環境檢體檢測，了解病毒到底是如何來。

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