東縣推一站式產業輔導辦公室 將辦4場說明會

2017-02-13 14:33

〔記者張存薇／台東報導〕輔導在地企業茁壯，台東縣政府「一站式產業輔導辦公室」整合中央各部會資源，將於18日起分區舉辦4場次聯合說明會，邀請各單位說明中央補助計畫，方便民眾爭取資源、精進產品。

縣府財政及經濟發展處產業發展科指出，一站式產業輔導協助業者解決市場定位、經營管理、融資、通路拓展等問題，而中小企業主最需要的也包括資金挹助及技術指導等，可以透過中央各部會計畫幫忙。

產發科說明，說明會將邀請勞動部、經濟部、農委會水保局等8個單位、提供25項中央政府資源補助計畫，其他包括在地學術及法人等輔導團隊也會參加，第一場次為18日上午9至12時在縣府大禮堂，20日至22日下午1至5時在分別在大武鄉公所、池上鄉公所、成功鎮公所舉辦，有意參與者報名網址。