北市田園城市公園開放 11種香草氣味撲鼻

首座田園城市公園 景勤1號公園香草花園，內有香草植物、灌木。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-13 14:37

〔記者聶瑋齡／台北報導〕位於北市信義區吳興街220巷59弄旁的景勤1號公園，自去年10月辦理闢建工程後，已於12月29日已完工開放觀景廣場區域，提供市民欣賞台北101跨年煙火的地點，現在進一步開放公園西北側約一千坪的香草花園，讓田園城市更貼近民眾的生活。

公園處長黃立遠表示，作為北市首座「田園城市公園」，規劃設計階段依民眾意見，以香草花園建置可食地景，設計以葉脈造型為主，透過葉脈形成的園路，區分種植區域，讓民眾能在花園中，近距離欣賞、體驗與接觸各種形態與香味的香草植物。

公園處園藝科科長蘇怡萍表示，香草花園現種植11種香草植物，如桂花、胡椒木、茉莉花、茴香、迷迭香、芳香萬壽菊、鳳梨鼠尾草、玫瑰天竺葵、紫蘇、檸檬香茅、香蘭等，並搭配5種結果灌木如金桔、四季桔、西印度櫻桃、扁櫻桃、石榴等。

另外，不同的香草植物除了具有不同的香氣外，分別盛開著各有特色的花朵，如鳳梨鼠尾草的紅花、芳香萬壽菊的黃花、四季桔的白花等；毛茸茸的茴香，色彩鮮豔的紫蘇，以及外型纖長的檸檬香茅；灌木上也有不同顏色的果實。

工務局公園處表示，景勤1號公園香草花園種植了多種香草植物與結果灌木，如一座開放式的田園教室，歡迎民眾到訪。