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水情稍緊範圍擴大！ 新竹、高雄納警戒

寶二及寶山水庫目前合計有效蓄水量為2177萬噸（蓄水量約59%），較近10年同期平均少約520萬噸。（資料照，記者蔡孟尚攝）

2017-02-13  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕由於最近兩個月以來降雨情形不如預期，繼桃園、新北的板新地區後，經濟部水利署今天（13日）宣布即日起新竹地區及高雄地區，也由水情正常的藍燈轉為代表水情稍緊的綠燈，呼籲民眾節約用水。

水利署指出，新竹地區統計去年12月及今年1月水庫集水區累積降雨量僅分別為12毫米及31毫米，僅歷年同期降雨量的14%及36%，寶二及寶山水庫目前合計有效蓄水量為2177萬噸（蓄水量約59%），較近10年同期平均少約520萬噸；另外高雄地區統計去年12月及今年1月累積降雨量僅分別為11毫米及3毫米，為歷年同期降雨量之23%及9%，主要水源由高屏堰供應，雖河川流量與歷年平均流量相當，但川流量變動大，必須加強節水及調度因應。

水利署表示，為及早因應可能的旱象，水利署已於2月7日成立應變小組調度水源，新竹水利會也啟動抗旱機制，加強灌溉管理，並備妥14口救旱井，機動調整灌溉系統配水；高雄地區則已完成附近湖庫加強蓄水，及地下水、伏流水取水整備，必要時補充用水量。

由於目前正值農民向農委會申報休耕補助時期，農糧署也延長休耕申報期限到2月底，水利署再次呼籲民眾務必節約用水，珍惜水資源。

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  • 繼桃園、新北板新地區後，經濟部水利署今宣布即日起新竹地區及高雄地區，也由水情正常的藍燈轉為代表水情稍緊的綠燈。（圖擷自水利署）

    繼桃園、新北板新地區後，經濟部水利署今宣布即日起新竹地區及高雄地區，也由水情正常的藍燈轉為代表水情稍緊的綠燈。（圖擷自水利署）

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