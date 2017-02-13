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有影嘸！大賣場連這個都有在賣

賣場人員一個不小心將迴紋針誤植為「迴魂針」。（擷取自爆料公社）

2017-02-13  14:33

〔即時新聞／綜合報導〕有影嘸，大賣場連這個都在賣！一般大賣場都會在琳瑯滿目的貨架上標示著清楚的告示，供顧客尋找所需的貨物擺放的位置；但有網友前往大賣場，逛到文具用品區時，發現有個牌子寫著「迴魂針」，讓他驚呼「到底是幹嘛用的？」

網友日前在住家附近的大賣場文具用品區閒晃時，發現告示牌標示著「長尾夾／迴魂針」，不禁滿臉問號好奇「迴魂針」功能是做甚麼用的，並將照片上傳到爆料公社。

網友看到罵場人員搞烏龍的照片後笑說「老師專用。上課學生魂飛走時候，往天靈蓋插下去，魂就回來了」、「第二天宿醉用的」、「靈媒或乩童工作者的不可或缺道具！」、「拿著回魂針扎在頭頂，唸三次南無阿爸豬腳，就可以隱形了！」「十大兵器都被你發現了」。

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相關關鍵字： 大賣場 文具 爆料公社 爆笑公社 迴紋針
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