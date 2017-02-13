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推生態國旅 賀陳旦洗手做蔥油餅

賀陳旦充當蔥油餅小販，親自煎蔥油餅。（記者甘芝萁攝）

2017-02-13  14:20

〔記者甘芝萁／三星報導〕聯合國世界觀光組織UNWTO宣示2017年為「國際永續觀光發展年」，交通部觀光局也正式啟動「2017生態旅遊年」計畫，為推廣國內生態旅遊，交通部長賀陳旦今走訪宜蘭三星鄉，親自下田拔蔥，學習製作蔥油餅等，將台灣在地農業的自然生態、人文環境推廣給全世界的觀光客。

台灣觀光已邁入第二個千萬，為尋找未來觀光發展發向，同時因應中客減少的衝擊，政府積極推動專屬台灣的旅遊特色，同時結合綠色低碳、社區生態、在地飲食與公益消費，並配合國際永續觀光發展年，今年觀光局主推生態旅遊，賀陳旦也親自邀請媒體，體驗生態旅遊的遊程內容。

今天的行程內容，以位於宜蘭三星鄉行健村的走訪體驗為主軸，除了實際體驗當一日農夫的樂趣外，也實際了解這邊的農夫為了維護農村的永續農地，回歸古早純樸，堅持採用無毒、無農藥、無化肥的有機農法，農村更以共同產銷的方式，一起推廣台灣在地食材。

賀陳旦除了實際走入田中體驗摘採玉米筍，也品嘗現榨甘蔗汁，更嘗試自己拔三星蔥、煎製蔥油餅等。而這也是賀陳旦生平第一次親自下田拔蔥，第一次拔因技巧不純熟，還不小心把三星蔥的蔥白給拔斷，在經過在地農夫指導後，第二次順利完整地把整株三星蔥給拔出來。賀陳旦分享說，因三星蔥蔥白較長，拔蔥時應該要先在土裡搖一搖，讓周邊的土壤鬆軟，若直接用力把蔥從土裡拔出來，底部的根會出不來。

隨後賀陳旦更體驗揉麵團、抹油、放三星蔥做蔥油餅等，最後更親手現煎多塊蔥油餅給現場的媒體、村民享用，每塊他親手所兼的蔥油餅口感都獲得在場人員一致好評，讓他自己也玩得相當開心，直說「不想走了。」

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吃到自己親手所煎的蔥油餅，交通部長賀陳旦開心地忍不住大快朵頤。（記者甘芝萁攝）

宜蘭三星鄉行健村社區推廣生態旅遊，讓旅客可以自己拔蔥、做蔥油餅。賀陳旦也親手體驗揉麵團。（記者甘芝萁攝）

為推廣國內生態旅遊，交通部長賀陳旦今親自率領媒體走訪宜蘭三星，體驗下田拔三星蔥。（記者甘芝萁攝）

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