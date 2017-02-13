推生態國旅 賀陳旦洗手做蔥油餅
賀陳旦充當蔥油餅小販，親自煎蔥油餅。（記者甘芝萁攝）
〔記者甘芝萁／三星報導〕聯合國世界觀光組織UNWTO宣示2017年為「國際永續觀光發展年」，交通部觀光局也正式啟動「2017生態旅遊年」計畫，為推廣國內生態旅遊，交通部長賀陳旦今走訪宜蘭三星鄉，親自下田拔蔥，學習製作蔥油餅等，將台灣在地農業的自然生態、人文環境推廣給全世界的觀光客。
台灣觀光已邁入第二個千萬，為尋找未來觀光發展發向，同時因應中客減少的衝擊，政府積極推動專屬台灣的旅遊特色，同時結合綠色低碳、社區生態、在地飲食與公益消費，並配合國際永續觀光發展年，今年觀光局主推生態旅遊，賀陳旦也親自邀請媒體，體驗生態旅遊的遊程內容。
今天的行程內容，以位於宜蘭三星鄉行健村的走訪體驗為主軸，除了實際體驗當一日農夫的樂趣外，也實際了解這邊的農夫為了維護農村的永續農地，回歸古早純樸，堅持採用無毒、無農藥、無化肥的有機農法，農村更以共同產銷的方式，一起推廣台灣在地食材。
賀陳旦除了實際走入田中體驗摘採玉米筍，也品嘗現榨甘蔗汁，更嘗試自己拔三星蔥、煎製蔥油餅等。而這也是賀陳旦生平第一次親自下田拔蔥，第一次拔因技巧不純熟，還不小心把三星蔥的蔥白給拔斷，在經過在地農夫指導後，第二次順利完整地把整株三星蔥給拔出來。賀陳旦分享說，因三星蔥蔥白較長，拔蔥時應該要先在土裡搖一搖，讓周邊的土壤鬆軟，若直接用力把蔥從土裡拔出來，底部的根會出不來。
隨後賀陳旦更體驗揉麵團、抹油、放三星蔥做蔥油餅等，最後更親手現煎多塊蔥油餅給現場的媒體、村民享用，每塊他親手所兼的蔥油餅口感都獲得在場人員一致好評，讓他自己也玩得相當開心，直說「不想走了。」
相關影音
吃到自己親手所煎的蔥油餅，交通部長賀陳旦開心地忍不住大快朵頤。（記者甘芝萁攝）
宜蘭三星鄉行健村社區推廣生態旅遊，讓旅客可以自己拔蔥、做蔥油餅。賀陳旦也親手體驗揉麵團。（記者甘芝萁攝）
為推廣國內生態旅遊，交通部長賀陳旦今親自率領媒體走訪宜蘭三星，體驗下田拔三星蔥。（記者甘芝萁攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 週一晚上學！北市4校今起試辦延後到校
- 女子久咳未癒 食鹽水洗肺洗出10公升「牛奶」
- 地震預警？苓興宮主神「外宿」引話題
- 4個核廢料處置場？環團：應該先立法不應先選址
- 告別冬天！未來1、2週春暖花開好天氣
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- NBA》甜瓜總得分超越「惡漢」 率尼克擊退馬刺
- 周湯豪嘴甜會女友 雀斑小姐鬼鬼歸類好友
- 威力彩連槓27期 今晚頭獎衝上9.5億元
- 金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
- 4名台灣遊客自駕遊九州發生車禍 1死2傷
- 農漁會選舉將登場 士林檢警宣誓查賄決心
- 哈金銳筆 剖析中國錢權掌控媒體
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 官學推數位印花 培訓科技紡織專才月入10萬
- 崔舜華／口信
- 馬英九、北高行阻討黨產 顧立雄痛批「丐幫俠義」
- 被爆《歌手》台下吻Summer 蕭敬騰感情壓不住！
- HBL》南山驚險晉4 教頭不捨掉淚
- 〈熱門族群〉董監改選題材當道 造紙類股越燒越旺
- 〈熱門族群〉群創去年Q4大賺百億 友達也不遜色
- 小賈批過時肯伊不爽「白化」 放鳥葛萊美
- 水庫洩洪道即將失效 加州緊急撤離下游居民
- 《自由廣場》給國營事業董事長的一封信
- 體育署火災疏散職員 及時撲滅無人傷亡
- 鬼鬼衰遭路人嗆排隊站太遠 她這招回擊
- 場外比舞「嬌」點 Lamigirls大勝
- 高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道
- 太孤單？ 女子在臉書頻頻放閃 男友竟是P上去的
- ＜品牌故事＞45人小公司 讓美商奇異也跟進
- 鏗鏘集》蔣公嘉言與柱婆真言
- 我禽流感病毒複雜 變異可能性高
- 張善政不想被問政治 擋箭牌是這個…
- 農會選舉太激烈 草屯農會有人跟蹤、闖宅又拍照
- 北韓射飛彈 川普：美國100％挺日本
- 落枕沒先發 余德龍代打助破蛋
- NBA》表弟跨下被偷桃 鵜鶘新秀惡意犯規被驅逐（影音）
- 民進黨確定開除黨籍 童仲彥：虛心接受
- 〈徵文啟事〉另一半你嘛幫幫忙
- 《自由廣場》美豬美珠？ 國民黨秀下限！
- （北市）萬大線5度動土 柯第2次參加
- 女大生援交被拍裸照 慘淪性奴
- HBL》雙山冠軍前哨戰 南山全勝晉級
標題：推生態國旅 賀陳旦洗手做蔥油餅
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email