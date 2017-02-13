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嘉縣染H5N6烏骨雞 從傳統市場私宰中流出 大巨蛋爭議未解 北檢首度傳喚林洲民
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雲林又傳禽流感 撲殺近4000隻土雞

雲林又傳禽流感疫情，台西一處紅羽土雞養殖場今天確定感染H5N2高病原禽流感。（圖由雲林縣府提供）

2017-02-13  14:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林又傳禽流感疫情，台西一處紅羽土雞養殖場今天確定感染H5N2高病原禽流感，雲林縣動植物防疫所防疫人員前往撲殺近4000隻7週齡紅羽土雞，累計今年至今雲林已有13場養雞場染禽流感，共撲殺逾12萬7000隻雞。

雲林縣動植物防疫所指出，染病養雞場位在台西，本月9日場內25隻雞死亡、10日又一口氣死了上百隻，飼主主動通報防疫所，經取樣送驗今天證實感染H5N2，避免疫情擴散防疫人員今天早上前往將全場3900多隻7週齡紅羽土雞撲殺。

防疫所表示，今年1月4日至今天全縣共有13處養雞場染禽流感，其中有2場為火雞，提醒飼主近來日夜溫差大，加上候鳥北返，疫情風險提高，提醒養禽業者要做好禽場保溫及防鳥措施。

至於可能傳人的H5N6已擴散到台灣西部，防疫所呼籲民眾不用恐慌，根據日本、韓國監控結果，並未發現人被感染，飼主進出禽場務必戴口罩、換隔離衣、勤洗手，禽肉煮熟安全無虞。

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  • 雲林縣動植物防疫所人員今天在台西一處養雞場撲殺染禽流感雞隻。（圖由雲林縣府提供）

    雲林縣動植物防疫所人員今天在台西一處養雞場撲殺染禽流感雞隻。（圖由雲林縣府提供）

  • 避免疫情擴散防疫人員今天早上前往將全場3900多隻7週齡紅羽土雞撲殺。（圖由雲林縣府提供）

    避免疫情擴散防疫人員今天早上前往將全場3900多隻7週齡紅羽土雞撲殺。（圖由雲林縣府提供）

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