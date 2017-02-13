開學日贈書 中市嘉惠偏鄉學童

台中市府教育局贈書給外埔鐵山國小學童。（記者張軒哲攝）

2017-02-13 14:22

〔記者張軒哲／台中報導〕學習之計在於閱讀！為推廣閱讀並縮短城鄉教育資源差距。台中市府教育局在今日各級學校開學日，於外埔偏鄉鐵山國小舉行「閱讀起飛、書香傳愛」贈書活動，由教育局長彭富源贈送100多本繪本、童話、英語圖書給學童，學童迫不及待翻閱新書。

上午贈書活動市議員吳敏濟與外埔圖書館主任黃麗美等人共襄盛舉，彭富源表示，學習之計在於閱讀，從書籍中除了能累積豐富知識，也可提升競爭力，也希望大家學習「助人」，新的學期有所成長。

彭富源表示，透過贈書讓孩子們能從小養成閱讀習慣，也拉近城鄉差距，弭平教育資源落差，透過書香傳愛，啟動閱讀學習。

台中市府教育局表示，台中市在《親子天下》雜誌舉辦的2016年全國各縣市教育力大調查榮獲第一，其中的指標「閱讀力」績效卓著。教育局透過推動校園閱讀認證系統、培育圖書志工及閱讀推動種子教師等，提升閱讀風氣。