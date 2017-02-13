國際辦公椅大賽報名了 屏東國道下競速

辦公椅競速拉力賽，延燒到台灣，今年屏東取得「2017世界巡迴台灣區大賽」的主辦權，九如鄉、里港鄉等4個社區共同協辦，並特別以屏東著名的「蘭花蕨鐵馬道」為競賽場地。（記者邱芷柔攝）

2017-02-13 13:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在日本掀起熱潮的辦公椅競速拉力賽，延燒到台灣，今年屏東取得「2017世界巡迴台灣區大賽」的主辦權，九如鄉、里港鄉等4個社區共同協辦，並特別以屏東著名的「蘭花蕨鐵馬道」為競賽場地，邀全民一起在國道下競速舒壓。

辦公椅競速賽今天開始正式報名，屏東縣長潘孟安、九如鄉長張振亮、代表會主席藍聰信等人特別試滑一下。

潘孟安說，辦公椅競速大賽在日本已經紅了9年，這樣的活動不僅鼓勵上班族從沈悶的工作環境中走出戶外，參與對象也不分年齡、族群，讓大家一起走出來，他實際「嚕」了一下，覺得辦公室坐久來，滑辦公椅真的很療癒！

活動發起人九如鄉代會主席藍聰信說，日本京都京田邊市Kilala商店街9年前為了振興商圈，舉行了辦公椅競速大賽，沒想到賽事暴紅，還擴及到日本其他縣市，成為鼓勵上班族減壓的活動之一。

藍聰信說，去年協會首次把比賽拉到日本以外地區舉行，首場就辦在台南，當時屏東特別組隊參加，今年屏東九如鄉昌隆、後庄、新庄及里港塔樓等4社區取得主辦權，將在3月19日南二高平面道路，舉辦日本辦公椅競速最後一場國外賽，除了幫民眾舒壓，也希望藉此提升社區能見度。

主辦單位表示，比賽以100組為限，每組3人，以持續滑行最久的為優勝，不少社區居民已經開始偷偷練習，詳細競賽規則與報名皆可洽九如鄉昌榮社區發展協會，2017國際辦公椅大賽報名：電話08-7755412，或以LINE ID:ab7721851，Facebook搜尋。

辦公椅競速賽今天開始正式報名，屏東縣長潘孟安、九如鄉長張振亮、代表會主席藍聰信等人特別試滑一下。（記者邱芷柔攝）