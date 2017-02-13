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另類主燈！ 北港武德宮5千萬廁所有看頭

北港武德宮斥資5000萬元打造的廁所，入夜更有看頭。（武德宮提供）

2017-02-13  13:38

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港鎮武德宮斥資5000萬元打造一座景觀廁所，以中國結「盤長結」為建築圖騰，象徵吉祥、綿延不絕之意，且聘請為台中七期多棟豪宅建案操刀燈光的專業團隊設計燈光，入夜後更有看頭，整座廁所像座富麗堂皇宮殿。

春節後，許多民眾入夜行經北港武德宮發現多了一座「亮點」，被炫麗的光影吸引靠近查看竟是廁所，十分驚訝。

武德宮主委林安樂表示，武德宮每逢香客期湧入大批香客，現在廁所老舊且數量不足，因此在停車場旁新建廁所，工程費用高達5000萬元，主要是花在地基、儲水槽、污水槽及建材等。

林安樂表示，整座廁所為節能減碳的綠建築，屋頂挑高一米可引入自然風，屋頂覆蓋霧面玻璃，四季都不需使用任何空調、風扇，白天也無需開燈。

與其他公廁不同，武德宮邀請專業燈光團隊設計，打廁所變成一座藝術品，夜晚整座廁所像一對溫暖、吉祥的盤長結，林安樂說，燈會期間民眾到北港看花燈，歡迎來武德宮欣賞一下這座5000萬元打造的「主燈」。

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  • 北港武德宮斥資5000萬元打造一座廁所，以中國結盤長結為圖騰，入夜更有看頭。（記者黃淑莉攝）

    北港武德宮斥資5000萬元打造一座廁所，以中國結盤長結為圖騰，入夜更有看頭。（記者黃淑莉攝）

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