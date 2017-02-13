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第一屆台師大翡洛嘉鋼琴藝術節 嚴俊傑搭建國際交流平台

2017-02-13  13:40

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣鋼琴名家嚴俊傑去年擔任「義大利斐洛嘉鋼琴藝術節」評委，從13歲起就開始參加國際各大賽事，深感個大賽事中的評審，往往有來自中國、韓國等，台灣新秀參加比賽，台灣則因國際困境，鮮少在國際大賽上看到出身台灣的評審，嚴俊傑引進該節，今年2月在台灣舉辦「第一屆台師大國際翡洛嘉鋼琴藝術節」，期待藉由這個平台，讓台灣音樂圈與國際音樂圈有交流與互動。

首屆台師大翡洛嘉鋼琴藝術節今天起至18日在台師大與國家演奏廳舉行，評審每位都是在國際間享有聲譽的泰斗，共吸引來自8國、百位學生報名參加，經過初選後，選出35名學生參與最終比賽，嚴俊傑指出，最後優勝的3名學生將與台北愛樂管弦樂團一同演出鋼琴協奏曲，也表示期待鋼琴藝術節未來也能持續舉行。

除了賽事外，翡洛嘉鋼琴藝術節也舉行大師班與講座，參與評審的泰斗也將舉行音樂會，詳情可上網搜尋：「第一屆台師大翡洛嘉鋼琴藝術節」。

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