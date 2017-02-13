享受浪漫情人節 當心病毒傳染「接吻病」
2017-02-13 13:35
醫師巫慶仁（左）指，「接吻病」患者臨床症狀是發燒不退持續1到2週，並合併淋巴結腫大、咽喉炎等症狀。圖中人物與新聞無關。（記者方志賢攝）
〔記者方志賢／高雄報導〕明天是西洋情人節，熱戀情人享受浪漫氣氛，要慎防「接吻病」，高雄一名年輕女子因發燒、咽喉腫痛就醫，經診斷她罹患由一種疱疹病毒感染造成的「接吻病（Kissing disease）」，醫師強調，這是由唾液傳染的疾病，須儘量避免接吻等動作，以避免傳播病毒給另一半。
這名女子由男友陪同就醫，1個月前，其男友也曾輕微感冒及咽喉淋巴腺微腫，當時沒就醫而自行痊癒。這名女子則持續1週發燒38度多，兩側頸部有淋巴結腫大劇痛，還伴有咽喉腫痛及輕微的流鼻水。
收治病患的「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師巫慶仁表示，患者臨床上症狀像是病毒感染，經抽血檢驗，她的白血球中的淋巴球比例升高，肝功能也高了快10倍（正常數值是35 U/L以內，病人高到330 U/L）。
經檢驗確認她罹患的是一種疱疹病毒感染造成的「感染性單核球血症」，其主要致病原是一種疱疹病毒EBV （Epstein-Barr virus），主要是飛沫傳染，此疾病還有個有趣的病名，又稱為「接吻病」。
巫慶仁指出，臨床上患者主要症狀是發燒不退約持續1到2週，有疲倦感，輕微感冒症狀，常合併淋巴結腫大、咽喉炎及皮膚紅疹。在治療上，主要是藥物的支持性治療。患者則要多補充水分，多休息，避免熬夜，避免刺激性或增加肝臟負荷的食物。
巫慶仁說，「接吻病」主要傳染途徑是唾液，情侶、夫妻接吻之外，也有可能是大人親小孩造成小孩染病，有時則是共用喝過的杯子或牙刷，都有可能造成病毒傳播。
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