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去年遊客逾13萬人次 嘉市蘭潭週日遊客服務站開張

嘉義市蘭潭風景區去年遊客人次超過13萬人次，市府與民間團體合作，將設遊客服務站。（記者王善嬿攝）

2017-02-13  13:10

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市交通觀光處去年針對市區8個景點統計，遊客累計數量第三名的蘭潭風景區，逾13萬人次到訪，長期在蘭潭跑步運動的「及時雨慢跑隊」隊，號召跑友與嘉義市府合作，設置蘭潭遊客服務站，19日上午7點正式開張。

及時雨慢跑隊長黃朝雲說，蘭潭風景區雖遊客絡繹不絕，但對外地人來說，想認識蘭潭及周遭景點，缺乏管道、不得其門而入，透過設定點服務站，每個月不定期舉辦特色活動，除旅遊諮詢，並提供奉茶、奉咖啡甚至單車檢修等服務，結合嘉義人的熱情，讓遊客意猶未盡，一來再來。

為增添蘭潭風景，黃朝雲在臉書發起「一人一盆蘭花，蘭潭大變身」活動，募集蘭花盆景，期待讓環潭公路處處都可見蘭花。

黃朝雲表示，蘭潭雖有美景卻沒有蝴蝶蘭，所以用傻子精神募集蘭花，幫蘭潭大變身，讓遊客來此喝茶、賞花，且透過分享蘭花、妝點蘭潭，讓市民共同參與，格外具意義，如民眾有意捐贈蘭花，可洽（05）2740232。

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  • 蘭潭風景區除吸引遊客到訪，及時雨慢跑隊每週三清晨時段，也會到蘭潭練跑，近日與市府合作設遊客服務站。（王善嬿翻攝）

    蘭潭風景區除吸引遊客到訪，及時雨慢跑隊每週三清晨時段，也會到蘭潭練跑，近日與市府合作設遊客服務站。（王善嬿翻攝）

  • 及時雨慢跑隊長黃朝雲為妝點蘭潭遊客服務站，在臉書募集蘭花盆景。（記者王善嬿翻攝）

    及時雨慢跑隊長黃朝雲為妝點蘭潭遊客服務站，在臉書募集蘭花盆景。（記者王善嬿翻攝）

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