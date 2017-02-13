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外勞刺青想耍威 嚴重感染發燒發炎

外勞手臂刺青處感染，醫師清理傷口消毒。（記者張瑞楨翻攝）

2017-02-13  13:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕天兵外勞？台中市一名印尼外勞，想在雙手手臂上刺青， 不知去哪找刺青天才大師， 刺青處嚴重感染，發炎且皮膚滲出組織液（俗稱流湯），到前立委簡肇棟開設的診所求診時，還有發燒症狀，歷經兩週約6次的治療才痊癒，這名外勞自己也嚇到了，簡肇棟建議，未來還得篩檢是否罹患肝炎或愛滋病，剩下的刺青，就不要繼續了。

簡肇棟說，這名印尼外勞是獨自求診，沒有與翻譯隨行，他雖曾詢問這名外勞，是在哪裡刺青，但在語言的隔閡下，這名外勞說不清楚刺青地點與價格，他仔細看刺青圖案，類似鯉魚或龍鳳圖案，還有羽毛的輪廓，不過，刺青只完成底稿輪廓，尚未完成。

他指出，這名外勞雙臂刺青處，已經嚴重感染，羽毛輪廓處結痂，大範圍的皮膚感染且滲出組織液，他在10多天前首次求診時，還有感染引發的發燒症狀，他估計這名外勞刺青的時間，是在求診前3或4天，清理傷口之後，還要注射與口服抗生素，歷經近2個星期的醫治才痊癒。

簡肇棟說，最常遇到的是穿耳洞感染，許多國中小女生在首飾店穿耳洞感染，至於這種刺青引發的嚴重感染，他還是首度遇到，他懷疑是刺青器具沒有消毒乾淨而引發，未來還得注意是否感染愛滋病或肝炎，這名外勞自己也嚇到了，他猜測這名外勞不敢繼續刺下去了。

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  • 外勞刺青的羽毛輪廓處已結痂。（記者張瑞楨翻攝）

    外勞刺青的羽毛輪廓處已結痂。（記者張瑞楨翻攝）

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