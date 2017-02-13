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北市西園路2段140巷道路施工 2月15日起單向通行

北市西園路2段140巷道路施工 2月15日起單向通行。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-13  13:09

〔記者聶瑋齡／台北報導〕為了改善西園路2段140巷排水不良問題，北市水利處將於2月15日起，進行雨水下水道管涵新設施工，艋舺大道往西園路2段方向，將無法通行，水利處提醒過往車輛及行人注意安全，提早改道行駛。

水利處表示，考量工程施作的影響，施工將採4階段逐步開挖來埋管。前兩階段工區開挖及架設圍籬後，道路寬度將縮減為4公尺，期間東往西方向仍然維持通行（西園路2段往艋舺大道），但西往東方向（艋舺大道往西園路2段），因路寬不足，屆時將無法通行，請用路人提前改道行駛。

此外，後兩階段工區圍籬架設後，道路寬度縮減為5.6公尺，因路寬尚有空間，將可提供車輛雙向通行，過往車輛請注意安全。

水利處說，另考量施工階段路寬縮減，為減少交通衝擊，將暫時塗銷周邊停車格位，禁止路邊停車，等工程完工後，再一併辦理路面銑鋪及停車格位復舊，工程預定今年7月底前完工。

水利處籲請用路人注意，道路施工管制期間，行經工區的車輛請減速慢行，並遵照施工管制人員及安全設施指示行車與改道，以維交通安全。

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