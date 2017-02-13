在日本出車禍 台師大博士生魂斷九州

2017-02-13 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕台灣旅客在日本九州高速公路前往鹿兒島時，於11日晚間發生車禍，4名台人自駕的轎車撞向混凝土牆，造成1名27歲徐姓女研究生傷重不治、2名男子輕傷，該名去世的研究生目前就讀於台灣師範大學博士班。

據《蘋果日報》報導，死者好友透露，徐女在車禍發生時是坐在車門旁，頭部遭受強力撞擊，送醫時狀況已不樂觀，到昨日上午終究撒手人寰。

徐女友人表示，車禍原因或許是因為駕駛不了解路況，才會在轉彎時撞到山壁，純粹是一場意外。