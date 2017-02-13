核廢放金門？ 吳成典：沒天良、誓死反對到底

金門縣副縣長吳成典表示，縣府堅決反對核廢料放在金門屬地。（記者吳正庭攝）

2017-02-13 13:05

〔記者吳正庭／金門報導〕「誓死反對到底」! 金門縣副縣長吳成典今天上午代表金門縣政府表示，堅決反對台電將核廢料貯存場置於金門任何屬地，他忿忿表示，這樣的決定「沒有天良」。

吳成典指出，過去曾傳出台電將核廢料場址選在金門代管的烏坵鄉，這是金門最小的鄉，島民靠著打漁、賣海菜等微薄收入過日子，生活非常艱苦，台電若將核廢料置於該處，縣府的立場堅決反對。

他說，台電這樣的做法是看不起金門島民，政策不應這樣做，如果要放在金門就是沒有天良，無論個人或政府一定反對；如果台電執意孤行，一定誓死反對到底。

烏坵鄉與中國莆田等縣為鄰，過去曾傳出中國對核廢料置於烏坵強烈反對；吳成典表示，目前雖未接到正式訊息，但可想見此舉中國絕對無法接受。

他強調，台電每隔一段時間就把核廢料議題拿出來講，很容易造成人民與政府的對立；政府對金門好嗎? 為何日前提到的交通券內需就沒有金門；還有人說，乾脆把核廢料放在總統府，吳成典個人認為，何必再選場址，核一、核二就是最好的地方。