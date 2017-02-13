防禽流感傳人 疾管署籲遠離禽場或活禽市場

防堵禽流感，北市今起加強稽查及消毒作業。（記者張議晨攝）

2017-02-13 13:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕H5N6禽流感疫情擴大，繼花蓮爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，台南昨也爆出約3600隻火雞死亡的H5N6病毒確診案例，行政院今天下午將成立中央災害應變中心指揮防疫。外界擔心H5N6禽傳人的可能性，疾管署副署長莊人祥呼籲民眾，不要到活禽市場與禽場等場合，也不要食用生雞蛋。

莊人祥說，因暴露在可能接觸病毒環境中才會發生禽傳人情形，而目前飼養和撲殺的人員會有比較多的接觸，所以疾管署從2月5日後和農委會密切合作，也和各地衛生局合作，確保處理病死禽過程中，相關人員都要穿上防護衣與N95口罩。莊人翔也強調，疾管署針對相關人員列冊追蹤，目前在案發地宜蘭、花蓮與台南列冊追蹤者共有334人，尚未解除列管部分則有宜蘭72人、花蓮1人、台南16人。

莊人祥說，疾管署除每日會診這些列冊追蹤者，另外的防疫措施包括教育各醫療院所，若有類流感病人到診，也要詢問有無接觸病死禽。疾管署也掌握國內防護衣與口罩等防疫設備數量，目前全國有197萬N95口罩、51萬防護衣、外科手術面罩有4500多萬副。

莊人祥並說，感染人的禽流感主要是H7N9，在中國則有H5N6的17例散發案例，主要接觸環境則是在活禽市場，例如廣東江蘇等活禽市場，陽性反應達到2、3成。莊人祥因此呼籲國人，不要到活禽市場或是禽場，暴露機率便較低。而台灣目前並沒有活禽市場，禁止活禽宰殺，所以一般民眾會暴露到的機率較低，然而即便在台灣，他也建議國人，所有雞蛋應煮熟食用。