防禽流感傳人 疾管署籲遠離禽場或活禽市場
2017-02-13 13:10
防堵禽流感，北市今起加強稽查及消毒作業。（記者張議晨攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕H5N6禽流感疫情擴大，繼花蓮爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，台南昨也爆出約3600隻火雞死亡的H5N6病毒確診案例，行政院今天下午將成立中央災害應變中心指揮防疫。外界擔心H5N6禽傳人的可能性，疾管署副署長莊人祥呼籲民眾，不要到活禽市場與禽場等場合，也不要食用生雞蛋。
莊人祥說，因暴露在可能接觸病毒環境中才會發生禽傳人情形，而目前飼養和撲殺的人員會有比較多的接觸，所以疾管署從2月5日後和農委會密切合作，也和各地衛生局合作，確保處理病死禽過程中，相關人員都要穿上防護衣與N95口罩。莊人翔也強調，疾管署針對相關人員列冊追蹤，目前在案發地宜蘭、花蓮與台南列冊追蹤者共有334人，尚未解除列管部分則有宜蘭72人、花蓮1人、台南16人。
莊人祥說，疾管署除每日會診這些列冊追蹤者，另外的防疫措施包括教育各醫療院所，若有類流感病人到診，也要詢問有無接觸病死禽。疾管署也掌握國內防護衣與口罩等防疫設備數量，目前全國有197萬N95口罩、51萬防護衣、外科手術面罩有4500多萬副。
莊人祥並說，感染人的禽流感主要是H7N9，在中國則有H5N6的17例散發案例，主要接觸環境則是在活禽市場，例如廣東江蘇等活禽市場，陽性反應達到2、3成。莊人祥因此呼籲國人，不要到活禽市場或是禽場，暴露機率便較低。而台灣目前並沒有活禽市場，禁止活禽宰殺，所以一般民眾會暴露到的機率較低，然而即便在台灣，他也建議國人，所有雞蛋應煮熟食用。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 週一晚上學！北市4校今起試辦延後到校
- 女子久咳未癒 食鹽水洗肺洗出10公升「牛奶」
- 寒流逐漸減弱 吳德榮：北台灣明天高溫20度以上
- 星期專訪─中研院士李琳山︰推動產業轉型 大學必修課程先鬆綁
- 許厝學童今回本校 家長分校拉布條抗議
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 《自由廣場》（澄社評論）重讀台灣關係法
- 騎士被撞飛 「護身倒法」僅輕傷
- 漢光演習只兵推？國防部：5月仍有實兵操演
- 情人節浪漫夜 桃園燈會星月情緣正夯
- 姚亦晴萌扮蘿莉塔 自認酷龐克
- 張伯維愛找「老東家」麻煩
- 文熙俊大喜好H.O.T 遊艇求婚逼哭昭燏
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 時力徐永明提修法 開放法庭直播
- 軍事戰略演進 不脫「嚇阻、防衛」原則
- 女大生援交被拍裸照 慘淪性奴
- 寒流緊閉門窗洗澡 一氧化碳中毒 母子枉死
- 《中日對照讀新聞》もう一つの“トランプ問題”…名前の漢字表記をどうする!?－另一項「川普問題」…中文譯名怎麼寫!?
- 黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
- 2/13重要財經新聞一覽
- 《自由廣場》中正紀念堂現場談中國觀光客
- AKB48女偶像退團變窮 驚爆淪拍AV謀生計
- 核廢料放哪裡？台電相中4座無人島
- 《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會
- 想當富二代、假文青？ 泰國網紅秀拍照招數
- 《自由廣場》美豬美珠？ 國民黨秀下限！
- 禽流感蠢動 屏東加強監控
- 廢歐巴馬跨性別廁所 川普不管了
- 進口柴油家庭號旅行車-1
- 《自由廣場》與勞動部長談修法時機
- 神秘網友痛批陸元琪 陸：她知家中隱私且很愛小胖
- 〈熱門族群〉漲價風加持 玻纖布廠旺季更旺
- 《中英對照讀新聞》Love, sex and passion - in all their forms - have inspired a new sale collection at Sotheby’s in London. 愛、性與激情—以其所有形式—激發倫敦蘇富比新拍賣
- 陳世念「破病」照上 裕隆港都開胡
- 自由共和國》清水剛／為什麼推出神奇寶貝GO？
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 小英總統拚都更 建商公會理事長吳寶田這樣說…
- 《自由廣場》WHA？ 林濁水、吳樹民說…
- 狂！強國大媽銀行打麻將 稱「輸了方便領錢」
- 13農友相揪復耕宜蘭豆 自釀醬油
- 當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸
- 台灣燈會北港燈區 展示到媽祖聖誕後
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防禽流感傳人 疾管署籲遠離禽場或活禽市場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分