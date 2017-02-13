| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
擊敗碧昂絲！愛黛兒掃5獎 威奪葛萊美年度最佳專輯 太魯閣牌樓傳出墜橋意外 1名女子雙腳骨折待救 威力彩連槓27期 今晚頭獎衝上9.5億元
 首頁 > 生活

防禽流感傳人 疾管署籲遠離禽場或活禽市場

防堵禽流感，北市今起加強稽查及消毒作業。（記者張議晨攝）

2017-02-13  13:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕H5N6禽流感疫情擴大，繼花蓮爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，台南昨也爆出約3600隻火雞死亡的H5N6病毒確診案例，行政院今天下午將成立中央災害應變中心指揮防疫。外界擔心H5N6禽傳人的可能性，疾管署副署長莊人祥呼籲民眾，不要到活禽市場與禽場等場合，也不要食用生雞蛋。

莊人祥說，因暴露在可能接觸病毒環境中才會發生禽傳人情形，而目前飼養和撲殺的人員會有比較多的接觸，所以疾管署從2月5日後和農委會密切合作，也和各地衛生局合作，確保處理病死禽過程中，相關人員都要穿上防護衣與N95口罩。莊人翔也強調，疾管署針對相關人員列冊追蹤，目前在案發地宜蘭、花蓮與台南列冊追蹤者共有334人，尚未解除列管部分則有宜蘭72人、花蓮1人、台南16人。

莊人祥說，疾管署除每日會診這些列冊追蹤者，另外的防疫措施包括教育各醫療院所，若有類流感病人到診，也要詢問有無接觸病死禽。疾管署也掌握國內防護衣與口罩等防疫設備數量，目前全國有197萬N95口罩、51萬防護衣、外科手術面罩有4500多萬副。

莊人祥並說，感染人的禽流感主要是H7N9，在中國則有H5N6的17例散發案例，主要接觸環境則是在活禽市場，例如廣東江蘇等活禽市場，陽性反應達到2、3成。莊人祥因此呼籲國人，不要到活禽市場或是禽場，暴露機率便較低。而台灣目前並沒有活禽市場，禁止活禽宰殺，所以一般民眾會暴露到的機率較低，然而即便在台灣，他也建議國人，所有雞蛋應煮熟食用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 疾管署 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：防禽流感傳人 疾管署籲遠離禽場或活禽市場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.