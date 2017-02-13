H5N6禽流感擴大 國民黨籲提升為國安層級
〔記者呂伊萱／台北報導〕H5N6禽流感疫情擴大，繼花蓮爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，台南昨也爆出約3600隻火雞死亡的H5N6病毒確診案例。行政院今天下午將成立中央災害應變中心指揮防疫。
國民黨黨團今上午邀集防檢局動物防疫組組長彭明興與疾管署副署長莊人祥一同召開記者會，國民黨團書記長王育敏嚴厲要求政府繃緊神經，全力防堵疫情爆發，也呼籲此事應提升至國安層級看待；且因H5N6在中國有禽傳人案例，國民黨團副書記長陳宜民呼籲民眾與台商做好自我保護。
彭明興說明，目前 H5N6疫情有三個案例，包括花蓮尚在確認的小鵝或小鴨、花蓮11日一批約3700隻送往宜蘭的鴨與台南六甲火雞場約3600隻火雞。彭明興說，這些案例在確診時，禽隻皆已死亡，後續就不會有撲殺的動作。其餘管制措施採取嚴格管控，如台南半徑三公里內共有75個禽場，目前採移動管制，全部禁止移出，禽場都要經過首輪檢驗陰性以後才能上市屠宰，實施至少三個月；五公里內則共有131個禽場，三到五公里的部分採取陸禽訪視，但彭坦言水禽的鴨才是他們最擔心的，因鴨感染H5N6的感染症狀不明顯。
關於病毒株與火雞場案例，彭明興說，以韓國經驗，雞隻一旦感染H5N6，三天內就通通死亡。但火雞案例特殊，因為二月初時死亡數不多，所以禽場主人以為是飼料問題，防檢局研判，依據病毒特性，活雞不可能拖這麼久，所以推測剛開始是其他問題，後期感染H5N6後迅速死亡。王育敏關心火雞所感染的病毒有無變異可能性？彭明興表示目前檢驗結果與韓國H5N6相似度99%，可以說是同一個病毒。
關於外界擔心H5N6的禽傳人可能性，疾管署副署長莊人祥說，因暴露在可能接觸病毒環境中才會發生禽傳人情形，而目前飼養和撲殺的人員才會有比較多接觸，所以疾管署從2月5日後和農委會密切合作，任何禽場爆發也都會和地方衛生局合作，以確保處理病死禽過程，相關人員都要穿上防護衣與N95口罩。莊人翔也強調，疾管署針對相關人員列冊追蹤，目前宜蘭、花蓮與台南，列冊追蹤共有334人，尚未解除列管部分則是宜蘭72人、花蓮1人、台南16人。
莊人祥說，除每日會診這些列冊追蹤者，另外的防疫措施包括教育各醫療院所，若有類流感病人到診，也要詢問有無接觸病死禽。疾管署也掌握國內防護衣與口罩等防疫設備數量，目前全國有197萬N95口罩、51萬防護衣、外科手術面罩有4500多萬副。
莊人祥並說，感染人的禽流感主要是H7N9，在中國則有H5N6的散發案例，主要則是發生在活禽市場，例如廣東江蘇等活禽市場，陽性反應達到2、3成。莊人祥故呼籲，不要到活禽市場與禽場，暴露到的機率便會較低。而台灣目前並沒有活禽市場，禁止活禽宰殺，所以一般民眾會暴露到的機率較低，目前雞蛋也建議煮熟食用。
王育敏則表示，H5N6禽流感在韓國造成重大災情，在日本及中國也都出現疫情，中國更有禽傳人致死案例，國民黨團認為這非同小可，應提升到國安危機層級處理。王育敏也擔憂農民可能隱匿疫情，要求政府繃緊神經，因為一個關卡產生漏洞，後續效應就無法彌補。行政院今天下午將成立中央災害應變中心，王育敏盼望政府達成具體結論，全力防堵疫情爆發。
陳宜民並指出，台灣現有五例感染H7N9，包括3例台商、2例來台觀光客，在禽隻身上的則是高死亡率的H5N6。他呼籲民眾與台商做好自我保護，千萬不要去中國的活禽市場，從中國回台的台商，若有症狀也須做好居家檢疫措施，或是預先投藥；也不應食用生雞蛋。
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