被指濫墾釀土石流 台東薑農怒喊冤

台東市山區一處薑田，整好地，今天正種植生薑。對於種薑被指濫墾破壞水土保持，薑農喊冤。（記者黃明堂攝）

2017-02-13 12:42

［記者黃明堂／台東報導］有媒體報導，指種薑濫墾釀土石流，台東薑農氣憤喊冤，表示在山坡地種薑都依法申請施作簡易水土保持，合法才敢種，否則被檢舉查緝，罰鍰6萬元起跳，誰受得了。

記者今天在大知本山區訪問到多位正在種植生薑的農民，剛整好的土地，光禿禿一片黃土，土壤條溝分明，他們正忙著埋下生薑。

薑農說，就像一般農地一樣，他們必須先整地再種植，唯一不同的是，在山坡地種植，必須先向政府申請簡易水土保持，取得合法，才有可能請怪手來整地。薑農說，「現在並不是付錢怪手就會來幫你整地，都要先看縣府核發的簡易水保核定書，因為他們也害怕被罰錢吃官司」！

薑農說，他們種薑，都要找好的地來種，依照簡易水保規定來整地，並不是濫墾，去年颱風這麼大，也很少看到山坡薑田坍方的。

薑農指向高山的多處坍塌地說：「那些都是林班地，都是沒有開發的，是大自然力量造成的」；又指向知本溫泉的樂山說：「那裡一大片開墾過的土地，多數是種薑，從這裡看來好像是陡坡，其實到那裡實地看，多數是山上的平緩地」。

薑農說，外行人看到山有開墾，就說是濫墾、破壞水土保持，但他們多數是依法申請才耕作的。縣政府現在管水土保持的，都是年輕人，很嚴格，農民怎麼敢亂來。