石門水庫渴了！3階段限水這樣做.....

石門水庫渴了，蓄水量最多只能撐到5月。（記者李容萍攝）

2017-02-13 12:41

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫水情吃緊，新北市板新地區及桃園地區水情燈號自2月3日起轉為水情稍緊的綠燈，石門水庫目前蓄水量較歷年同期平均減少近3500萬噸水量，截至今天中午為止，水庫水位234.54公尺（2月底營運規線的嚴重下限水位為223公尺，水庫呆水位為195公尺），蓄水率61.26％，以目前水位每日平均下降30公分計算，水利署北區水資源局預估若再不下雨，水庫蓄水量最多蓄水量最多只能撐到5月。

對於外界所關心石門水庫是否實施第一階段限水？北區水資局副局長邱忠川表示，水利署已召開4次水情會議並於成立應變小組，因應枯水區，經濟部預計21日召開水情會議，並決定石門水庫是否進一步實施第一階段限水和實施的日期，而第一階段限水是採取夜間減供（晚間11點至次日5點減壓供水），對於民眾生活影響不大。

不過，石門水庫若是持續3個月沒有有效降雨，第二階段限水緊接而來，限水對象用水大戶、洗車業等業者將會受到衝擊；第三階段一旦限水實施，將採分區輪流供水，水情再惡化，則依優先順序定量定時供水，屆時就會影響一般家戶及民眾。