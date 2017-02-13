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男性本色？姐姐看5歲弟平板 竟藏著滿滿….

平板滿滿色情圖片。（圖取自爆廢公社）

2017-02-13  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕色情影片與圖片撫慰不少男性，但很難想像，5歲小孩竟然就對色情圖片、影片產生興趣。一名女性網友發現5歲弟弟平板藏有滿滿「奶照」，憤而跟媽媽告狀，結果全刪光。

網友在「爆廢公社」貼文，指出她翻到5歲弟弟的平板相簿，竟然都是女性露出胸部的煽情圖片，多達1129張。姐姐憤而跟媽媽告狀，照片全都慘遭刪除。結果弟弟悲傷地蹲在樓梯角落不起來，讓人莞爾。

網友紛紛表示這孩子「前途無量」、「天性阿」，有人則認真地說「正確的性教育很重要，性是本性，不是錯。」另外有網友反思自己5歲時「真是純真」、「還在流鼻涕」。

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  • 弟弟悲傷的不能自己。（圖取自爆廢公社）

    弟弟悲傷的不能自己。（圖取自爆廢公社）

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