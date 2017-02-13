| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
擊敗碧昂絲！愛黛兒掃5獎 威奪葛萊美年度最佳專輯 太魯閣牌樓傳出墜橋意外 1名女子雙腳骨折待救 威力彩連槓27期 今晚頭獎衝上9.5億元
 首頁 > 生活

核廢料放基隆離島 林右昌斥荒謬

2017-02-13  12:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對聯合報今天報導台電擬將蘭嶼核廢料遷移場址篩選出4縣市，其中包括基隆的北方3島與基隆嶼；基隆市長林右昌說，先前從來沒有聽過台電任何一個方案或討論，前一天在媒體詢問時才聽到這個消息，基隆嶼是台灣十分重要的一個「龍珠」國門地標，拿國門地標來放置核廢料不是很荒謬的事情嗎？

林右昌進一步說，至於北方3島（棉花嶼、彭佳嶼、花瓶嶼）不只是對基隆，而是對整個台灣來講，都是非常重要的漁場，相信全台灣的漁民都會反對這樣的想法。

林右昌說，實在想不出來為什麼台電在思考核廢料場址時會想到基隆，因為這4個地點完全不適合，對基隆來講，目前正要積極發展國際郵輪母港，而且整個城市正在翻轉，基隆市完全不適合做為核廢料場址，對此堅決表達反對的態度與立場，希望這樣的思考不要再繼續流傳，也希望台電對於這樣的消息或訊息儘早澄清。

廣告
  • 基隆市長林右昌針對報載台電蘭嶼核廢料候選場址，相中基隆嶼及北方三島；基隆市長林右昌駁斥，指台電想法荒謬。（資料照，記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌針對報載台電蘭嶼核廢料候選場址，相中基隆嶼及北方三島；基隆市長林右昌駁斥，指台電想法荒謬。（資料照，記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林右昌 核廢料 離島
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：核廢料放基隆離島 林右昌斥荒謬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.