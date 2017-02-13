核廢料放基隆離島 林右昌斥荒謬

2017-02-13 12:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對聯合報今天報導台電擬將蘭嶼核廢料遷移場址篩選出4縣市，其中包括基隆的北方3島與基隆嶼；基隆市長林右昌說，先前從來沒有聽過台電任何一個方案或討論，前一天在媒體詢問時才聽到這個消息，基隆嶼是台灣十分重要的一個「龍珠」國門地標，拿國門地標來放置核廢料不是很荒謬的事情嗎？

林右昌進一步說，至於北方3島（棉花嶼、彭佳嶼、花瓶嶼）不只是對基隆，而是對整個台灣來講，都是非常重要的漁場，相信全台灣的漁民都會反對這樣的想法。

林右昌說，實在想不出來為什麼台電在思考核廢料場址時會想到基隆，因為這4個地點完全不適合，對基隆來講，目前正要積極發展國際郵輪母港，而且整個城市正在翻轉，基隆市完全不適合做為核廢料場址，對此堅決表達反對的態度與立場，希望這樣的思考不要再繼續流傳，也希望台電對於這樣的消息或訊息儘早澄清。