少子化幼稚園收攤 轉做銀髮族心靈書院
2017-02-13 12:40
新竹市永修精舍原本是間幼稚園，如今變為覺風書院，開設公益課程啟迪身心靈。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市永修精舍原是間將佛法與幼教結合的幼稚園，但面臨少子化衝擊已停辦，但為讓空間獲得活化再利用，新竹市寬謙與法玄法師去年8月與多名佛教人士，將原本的幼稚園改為講堂及辦公室、影音製作工作室與小教室，並新設覺風書院，透過身心靈的佛學課程，鼓勵民眾來安頓心靈，預計3月開課。
寬謙法師說，覺風書院是公益性質的體制外教育機構，主要以佛教大乘菩薩道精神為辦學理念，課程採講座方式進行，每一單元視內容多寡決定上課次數，由學有專精的教師協同教學，課程有六大領域，期取透過佛學的研讀，啟笛人心。
課程六大領域有健康人生系列、睿智人生系列、和諧人生系列、美好人生系列、圓滿人生系列、佛典人生系列，結合法律常識及老年退休後的生活，提供銀髮族一個身心靈安頓的學習場所，課程都是公益性質，由法師講解。
覺風書院除提供銀髮長輩學習環境，未來也會規畫年輕人設計課程與廠商及業界接軌，寒暑假會接洽園區廠商到書院開課，加強道德教育，鼓勵大四或研究所即將畢業學生來參與設計相關課程，成為廠商的儲備人才，覺風書院也會規劃與台灣發明創意產業學會合作，提供世界各國的專利技術，供廠商參考與或取得授權。
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