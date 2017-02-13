情人節慶祝 吃這款蛋糕熱量最高...

蛋糕示意圖。（資料照）

2017-02-13 12:24

〔記者林彥彤／台北報導〕明天就是情人節了，不少情侶會上咖啡館慶祝，國健署今天公布抽驗市售蛋糕熱量結果，發現「特濃起司塔」的熱量最高，每份熱量高達495大卡（相當於2碗白飯的熱量），建議民眾，享用甜食蛋糕前，最好閱讀熱量、營養標示，並多與朋友分享酌量食用。

國健署日前隨機抽樣市售各式蛋糕營養標示，包含「特濃起司塔」、「咖啡捲」、「巧克力蛋糕」等，結果發現特濃起司塔熱量最高（達495大卡），其次是雞蛋牛奶捲（386大卡），最低的則是蜂蜜奶油鬆餅（123大卡）。

國健署社區健康組組長林莉茹表示，如果以體重60公斤之靜態工作者，每日所需熱量約1800大卡，世界衛生組織也建議各國，糖攝取不超過22.5公克（約4-5顆方糖，每顆方糖含5公克糖）。

因此林莉茹說，如果以吃下一份160大卡的咖啡捲計算，要走46分鐘的路才會消耗熱量；吃下一份163大卡的蜂蜜蛋糕則需走47分鐘，而如果吃下495大卡的特濃起司塔，則相當於2碗白飯的量，之後的白飯就該減量。

林莉茹提醒，每人每天攝取水果的量為2-4份（一份水果約1個拳頭大小），每天攝取的蔬菜量為3份（1份約煮熟後的半碗量）；建議民眾可以仔細閱讀其營養標示，並多與身邊朋友分享食用。