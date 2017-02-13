防堵禽流感 餵食野鴿北市將開罰

防堵禽流感，北市今起加強稽查及消毒作業。（記者張議晨攝）

2017-02-13 12:17

〔記者張議晨／台北報導〕繼日前花蓮幼鵝被檢驗出H5N6高病原性禽流感病毒後，台南一處火雞場也被驗出H5N6病毒，雖疫情還未擴及北台灣，但台北市環保局今起已展開預防性消毒作業，並舉牌勸導民眾勿餵食野禽，違者將依《廢棄物清理法》開罰1200元至6000元罰鍰。

據環保局統計，北市共有14處禽鳥聚集地公園，包括自由廣場、華山藝文特區、大安森林公園和二二八和平公園等。因不少民眾會私自攜帶麵包等飼料餵食野禽，不時都可見野鴿、野鳥成群飛舞。

但隨禽流感疫情逐漸擴大，環保局今已動員各區清潔隊合計73名消毒人員針對廣場、公園加強消毒，預計在今、明二天完成北市禽鳥聚集地公園消毒作業，且將動員稽查人員在防疫期間加強取締，並向遊客宣導不要餵食鴿子。

環保局簡任技正楊維修指出，南部及東部禽流感疫情研判是野鳥傳遞給家禽所致，為降低禽流感疫情感染風險，針對禽鳥聚集處公園易有鴿糞殘留的區域加強清潔及消毒，另外也舉牌勸導，呼籲民眾勿餵食禽鳥，且在這期間，也會加強取締民眾餵養鴿子。

餵食野鴿部分，去年環保局稽查2486件，勸導51件，但僅開罰1件，楊維修說，如果民眾勸導不聽，會依《廢棄物清理法》開罰1200元至6000元。