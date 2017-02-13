頭份15日開始劃設機車格 盼清除路霸

2017-02-13 12:23

〔記者許展溢／苗栗報導〕頭份市街道時常可見汽、機車亂停畫面，頭份市公所為改善長期亂象，15日開始將在中正路、日新街及上下公園進行劃設停車格工程，預計施作1個月、劃設390格。頭份市長徐定禎說，目的是希望整頓頭份市容，同時清除路霸。

頭份公所表示，施工日期2月15日至3月15日為期1個月，將分3階段施工，第1階段先在中正路（民族路至和平路）、第2階段為中正路（和平路至日新街），第3階段為上公園。

徐定禎說，中正路路幅小，只有13米寬，又是商店密集處，但長期卻被路霸佔用，汽、機車也時常違規亂停，影響用路人安全。

為解決長期佔用道路、併排停車等亂象，徐定禎說，決定先在此3路段劃設機車停車格，供民眾免費可以有秩序停放。

徐定禎表示，除此也將劃設禁止停車的黃線，方便店家卸貨、民眾採購臨停，尤其上、下公園周邊違停情況嚴重，將全面劃設紅線禁止停車。

徐定禎呼籲，施工期間民眾可將車輛停放在橫向和平、信義及仁愛等路段。

另外，鄉親關心路邊收費停車政策何時開始？徐定禎說，由於已流標4次，接下來會檢討相關事項，並持續對外招標。