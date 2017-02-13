教育部「宅配」優秀教師 訪問偏鄉小校助專業發展
台中市安定國小申請訪問教師，台中市忠孝國小教師翁永傑（左）去年便到安定國小訪問一年，發展特色「閱農閱鄉」校本課程，讓學生種火龍果、長期觀察紀錄，結合地方農產與民俗活動，讓學生更寓教於樂，也激勵其他教師的教學熱忱。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部去年試辦「教學訪問教師」計畫，把有多年教學經驗、或具備專業擁抱熱忱的資深教師們，送到19所偏鄉小校進行訪問駐點，如台中市安定國小就因訪問教師翁永傑的到訪，依據在地農產與民俗活動，發展出了「閱農閱鄉」的校本課程，讓學子邊種火龍果邊觀察學習，也讓其他教師共同專業成長。
教育部長潘文忠表示，該計畫是鼓勵一般地區的優秀教師到偏鄉、特遠地區學校進行駐點，盼其在訪問期間，能依照專長幫助偏鄉發展專業課程，訪問教師本人也能藉由在偏鄉的體驗，拓展個人視野。
其中，去年台中市安定國小就申請訪問教師，並提出希望開發融入在地農產特色的閱讀課程，由台中市忠孝國小翁永傑擔任訪問教師，進駐該校後，在校內成立教師專業社群，並發展「閱農閱鄉」的校本課程，透過讓學生種火龍果等過程，帶領學生一路長期觀察紀錄，並結合民俗活動，在晨間讀書時間推多元閱讀等。
教育部國教署副署長許麗娟說，去年共配對了19人到19間偏鄉小校訪問，主要精神並非補足偏鄉人力，而是偏鄉小校普遍教師流動率高、師資年輕化，希望透過優秀教師的進駐，協助該校成長，而非取代原有人力。
計畫中，國教署對訪問教師將補貼宿舍費、代理教師費等，而申請訪問的學校也將獲10萬元進行課程與教學轉化設計，每位訪問教師1期計畫1年，最多可延長至3年，106學年度已開放申請，希望將訪問能量擴展到50校，讓更多優秀教師進駐偏鄉，帶動整體教育能量發展。
教育部去年推動「教學訪問教師」試辦計畫，配對19名優秀、具有專長、經驗豐富的教師，到全國19校訪問駐點1年，可協助偏鄉的教師團隊專業發展，經驗傳承，擴展各式特色課程。（記者吳柏軒攝）
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