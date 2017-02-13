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謝依旻再創日本棋藝史 徐耀昌頒「台灣之光」

苗栗縣旅日女棋士謝依旻，近日再度蟬聯日本「女流棋聖」冠軍，苗栗縣長徐耀昌（左二）到謝家道賀，頒發「台灣之光」獎牌，由謝依旻父親謝瑞彬（左三）代表接受。（記者張勳騰攝）

2017-02-13  12:08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣旅日女棋士謝依旻，6日在日本第20屆「女流棋聖」決賽中再度蟬聯冠軍，又進一步取得「名譽女流本因坊」、「名譽女流名人」和「名譽女流棋聖」三項名譽頭銜資格，成為日本圍棋史上第一位得到這項名譽頭銜資格的女棋士。苗栗縣長徐耀昌今天到謝依旻家中道賀，並頒發「台灣之光」獎牌，謝依旻19日才返國探親，由她的父親謝瑞彬代表接受。

徐耀昌指出，謝依旻一再改寫日本女子職業圍棋歷史，也是全日本唯一擁有「五冠王」榮耀的女棋士，期許她能堅持下去，在國際舞台上持續發光發熱，為台灣爭光。

謝依旻是苗栗市客家籍，5歲開始練圍棋，曾就讀僑育國小、南河國小，7歲開始嶄露頭角，當年代表台灣前往韓國參加四都市對抗少年少女圍棋團體賽，獲得三戰全勝佳績。

父親謝瑞彬為了讓她精益求精，經常陪伴著依旻南征北討棋，12歲遠赴日本學棋，迄今15年，她隻身在競爭激烈的日本棋壇中努力不懈，造就今日的不凡成就。

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  • 苗栗縣旅日女棋士謝依旻，近日再度蟬聯日本「女流棋聖」冠軍，苗栗縣長徐耀昌（右三）到謝家道賀。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣旅日女棋士謝依旻，近日再度蟬聯日本「女流棋聖」冠軍，苗栗縣長徐耀昌（右三）到謝家道賀。（記者張勳騰攝）

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